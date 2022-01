A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona az utóbbi években jól bevált képzési formákat hirdette meg a 2022/23-as tanévre, úgymint a 4 és a 6 évfolyamos általános tanrendű, a 4 évfolyamos természettudományos (emelt óraszámú matematika vagy biológia), az 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztályt robotikával, valamint az 5 évfolyamos művészeti képzést festészet, grafika és a néptánc tagozaton – tudtuk meg Mayerné Pátkai Tünde igazgatóhelyettestől.

– Az angol nyelvi előkészítősök mellett a hetedik osztályosoknak is megtanítjuk a robotika alapjait, ami tulajdonképpen az algoritmikus gondolkodás gyakorlása robotokkal. Specialitásként a diákok bekapcsolódhatnak az alkotó pedagógiai programba, melynek keretében háromdimenziós nyomtatóval hozhatnak létre tárgyakat. A művészeti képzés struktúrája két éve úgy változott, hogy a tanulók ötödéven végeznek szakmai és nyelvi érettségivel, a negyedik év végén pedig közismereti tantárgyakból érettségiznek le. A művészeti tagozaton gyakorlati alkalmassági vizsgát tartunk a gyermekek tehetségének, attitűdjének feltérképezése céljából – részletezte Mayerné Pátkai Tünde. Mint mondta, a hatosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezőknek nem kellett felvételit írni. Nekik nem az általános iskolákon keresztül, hanem az Oktatási Hivatal e célra megnyitott online felületén (Kifir) egyénileg lehet jelentkezni február 18-ig. A többi szakra elvárás volt a felvételi vizsga magyarból és matematikából, az általános iskolai eredmények mellé 50 százalékban számítják be az írásbeli vizsgán szerzett pontokat. Az írásbeli felvételiket már megírták, pénteken meg is tekinthették az érintettek az eredményt.

– Nálunk nincs szóbeli felvételi vizsga, viszont van személyes meghallgatás. Minden jelentkezőt a szüleivel hívunk meg egy beszélgetésre, mert egyházi iskola lévén szeretünk tisztában lenni a gyermek, a család motivációjával. A beiskolázási körzetünk a Dunántúli Református Egyházkerület. A szépen felújított főépületünkben saját üzemeltetésű, modern konyhával és az Ókollégiumként ismert internátusunk helyett egy rendkívül korszerű, vadonatúj diákotthonnal várjuk az új növendékeket, amelynek átadására a következő tanévben számíthatunk. E tanévben ünnepeljük intézményünk alapításának 490., a rendszerváltoztatás utáni újraindulás 30. tanévét. Sokszínű képzésünk is jelzi, hogy Refi a hagyomány és megújulás jegyében működik – ismertette az igazgatóhelyettes.