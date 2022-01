A Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjai már régóta szerettek volna egy új kisbuszt a már meglévő, több mint 30 éves, hatszemélyes autójuk mellé. Most a Magyar Falu Programnak köszönhetően szerezhettek be egy kitűnő állapotban lévő VW Transportert.



Forrás: Molnár Sándor/Napló



Ovádi Péter országgyűlési képviselő elmondta, hogy a Magyar Falu Program új lehetőségeket ad az önkormányzatok részére. Mivel 100 százalékos intenzitásúak a pályázatok, nem kell önrészt tenni melléjük, ezért nagyon kedveltek megyénkben is. Emellett a program a Falusi Civil Alapon keresztül támogatja az ötezer fő alatti településeken működő, aktív civil szervezeteket is. Ovádi Péter, állatvédelmi miniszteribiztosként, nagyon örül annak, hogy a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálatnak - amely már nagyon régóta végzi emberfeletti munkáját a térségben, és ha baj van mindig lehet rájuk számítani - egy régi álma vált valóra azzal, hogy a munkájukhoz nélkülözhetetlen kisbuszhoz jutottak.

Forrás: Molnár Sándor/Napló



Hirschl János a szolgálat vezetője elmondta, hogy hét fővel és kilenc, speciálisan képzett, emberkereső kutyával dolgozik jelenleg a 2013-ban megalakult alapítványuk. Elsősorban eltűnt személyek megkeresése a feladatuk, de nagyobb elemi csapásoknál is segítik a tűzoltók munkáját. Éves szinten, a kezdeti nyolc-kilenccel szemben ma már 30 körüli riasztást kapnak, amelyek helyszínén egy órán belül megkezdik a keresést. Tevékenységük Veszprém megye területére korlátozódik. Az új autóban jól variálhatók az ülések, vonóhorog is van rajta, összkerék-meghajtású, így minél közelebb mehetnek a keresési helyszínhez. Fontos szolgáltatása még a kisbusznak, hogy több, gyárilag kialakított csatlakozóval is rendelkezik, amelyek segítségével tölteni tudják a felszereléseiket, sőt a kereséshez szükséges térképeket is kinyomtathatják ott, helyben.