A Magyar Jégkorong Szövetség égisze alatt zajló rendezvény keretében országszerte több mint negyven jégpálya és jégcsarnok várta a korcsolyázókat meghoszszabbított nyitvatartással országszerte. A négy központi helyszín Budapest, Debrecen, Győr és Veszprém volt, ahol zenés programokra, vetélkedőkre és meglepetésekre is számíthattak a résztvevők.

Az Ajka Jégcsarnokban dél­előtt 10 órától éjfélig öt turnusban várták a korizókat. Szerveztek jégkorongos játékokat, akadály- és szlalomversenyeket, és volt közönségkorcsolyázás is. 19, illetve 22 órától pedig Jégfény elnevezéssel hirdettek korcsolyázós programot, amelynek során fénytechnikával világították meg a csarnokot, és világító kiegészítőket: karkötőt, szemüveget kaptak ajándékba a résztvevők. Szombaton 450-en húztak korcsolyát Ajkán, és 150-en vettek részt az Éjfény elnevezésű ingyenes program éjszakai turnusán – tudtuk meg Balogh Mártontól.

A jégcsarnok létesítményvezetője elmondta még, hogy amióta elkészült az épület, azóta ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a korcsolyázás iránt Ajkán. A jól sikerült rendezvény célja is a jégkorongozás, illetve a korcsolyázás mint tömegsport népszerűsítése volt. Az éjszakai havazást kihasználva hóemberépítő versenyt is hirdettek az új jégcsarnoknál.

Balatonfüred idén először csatlakozott a rendezvényhez – közölte Holczer András alpolgármester. Mint elmondta, nagyon sokan voltak kíváncsiak szombaton este a balatonfüredi jégpályán a budapesti Pavuk Műkorcsolya Iskola és Sportegyesület növendékeinek, illetve versenyzőinek bemutatójára. Balatonfüreden hasonló bemutatóra még eddig nem került sor, a közönség vastapssal köszönte meg a látottakat. A kitűnő hangulatot aztán diszkó, illetve jégfieszta is garantálta. – Nagyon örülök annak, hogy a helyiek körében ennyire népszerű a jégpálya és a hozzá kapcsolódó programok, rendezvények, mint például a mostani – fogalmazott Holczer András. Az alpolgármester hozzátette, reményei szerint a nagy sikerre való tekintettel jövőre is csatlakozni tudnak ehhez a kitűnő kezdeményezéshez.

Veszprémben délelőtt 10-től este 10-ig tartottak a programok a Jégpályák éjszakáján, mely szépszámú érdeklődőt vonzott. Máhl Krisztián, a Veszprémi Jégsport Egyesület elnöke, szakmai igazgatója a veszprémi eseményekről úgy fogalmazott, hogy „nagyon szuper volt minden”.

– A délutáni rendezvényeken nyereményekért lehetett játszani. Ezen is sokan tartottak velünk, este pedig a jégdiszkó sikerült kitűnően – árulta el a Naplónak.

Elmondta még: az, hogy nem volt teljesen telt ház, két dolognak tudható be. Egyrészt leesett a hó, szikrázó napsütés volt, sokan indultak szánkózni, másrészt ne felejtsük el, hogy pandémia van, ami sajnos szintén visszatartó erővel bír. De, mint ahogy eddig is, hétvégenként továbbra is várják a korcsolyázni vágyókat a jégcsarnokba, sőt, jégdiszkó is lesz még az idényben.