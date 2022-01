Végh László, Sümeg polgármestere döbbenten fogadta a hírt, amiről a tapolcai polgármester közösségi oldalról értesült. A két sümegi fiatalt jól ismerte, kiváló röplabdások voltak, egyikük egy kaposvári élvonalbeli csapatban játszott. 19 éves kora ellenére kiemelkedő tehetségnek számított, nagy jövő állt előtte. Az önkormányzat mindenben segíti a tragédiában érintett családokat. A sümegi hivatal kezdeményezi, hogy a kisapátihoz hasonló nemesgulácsi vasúti átjáróban is helyezzenek el sorompót, mert ott is történt már tragédia.

Hoffman Tamás, Csabrendek alpolgármestere lapunknak azt mondta, alpolgármesterként és apaként is mélyen megrendítette, nagyon lesújtotta a tragédia, különös tekintettel arra, hogy négy fiatal életét követelte a baleset, egy pedig életveszélyesen megsérült. Hárman Csabrendeken éltek, köztük a sofőr is. Mint mondta, neki is fiatal lányai vannak, akik jól ismerték az elhunytakat. A sofőrt régóta ismerte, jól vezetett, megfontolt és intelligens fiatal volt, nem tudja, mi történhetett. – Osztozunk a családok gyászában, felfoghatatlan tragédia történt, melyre nincsenek szavak. A családokat, amiben csak tudjuk, segítjük. Vasárnap Csabrendeken is lesz emlékező szentmise - mondta, majd köszönettel beszélt Dobó Zoltánról, Tapolca polgármesteréről, aki szintén segítséget ajánlott fel a családoknak.

Szabó Bálint röplabdás csapattársai is a tragédia áldozatai

Forrás: Kovács Erika/Napló

- Nem akartam elhinni, hogy ez megtörténhetett - tekintett maga elé a dabronci Szabó Bálint, akinek röplabdás csapattársai is a tragédia áldozatai. Az elhunytak valamennyien jó tanuló, kiváló sportoló, életvidám emberek és nagyon jó barátai voltak.

OLVASÓNK GONDOLATAI

Fiatalok voltak. Szépek és okosak. A legszebbek, legokosabbak a világon. A szüleiknek, nagyszüleiknek, szerelmeiknek legalábbis: biztosan. Még előttük állt a szinte végtelen lehetőségektől, kihívásoktól, szépségektől és okulásoktól gazdag jövő. És most kihunyt, váratlanul, feldolgozhatatlanul négy pótolhatatlan, fiatal élet gyertyalángja, s alig pislog már az ötödiké is… Véres ököllel dörömbölünk a megérthetetlenség, áthatolhatatlanság acélfalán, melyet Isten emelt közénk. S csak reménykedhetünk, hogy tényleg van ez a FAL, mert akkor van: másik oldala is. Van: odaát! S ez a négy, éppen kibomló szépséges élet nem a SEMMI máglyatüzén hamvad el. Csak reménykedhetünk, hogy van valami, számunkra felfoghatatlan, de valami mégis „okkal” okolható OK, amely miatt ilyen fiatalon el kellett menniük. Itt hagyva szeretteiket, olyan fájdalmakkal, melyek szavakkal leírhatatlanok. Gyászolunk. Ma, 2022. január 2-án a vasárnapi templom ünnepi harangjai világgá sikoltják a szülők, hozzátartozók szenvedéseit. „Uram, add / Hogy többé ne szenvedjenek / Add, hogy hozzád mehessenek / Add, hogy nálad örök békére leljenek..."

Tihanyiné Bálint Zsuzsa