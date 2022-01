Erről Balassa Dániel polgármester tájékoztatta lapunkat, azzal a fontos kiegészítéssel, hogy Szigliget költségvetése most is stabil lábakon áll.

– A strandon pályázati támogatással új gyepszőnyeg készült, téliesítettük a vizes­blokkot, korszerű vízbe vezető lépcsőket helyeztünk ki, immár van mozgássérültek számára vízbeemelő szerkezet, valamint új öltözők és információs táblák állnak a vendégek rendelkezésére. Az ideérkező látogatók visszajelzései alapján a Balaton egyik legszebb strandja a miénk, az innen származó bevétel pedig fontos részét képezi költségvetésünknek. Az idei télre annyi változás történt, hogy a jégpályát már nem itt, hanem vállalkozói részvétellel a Szigliget Vár­udvarban nyitottuk meg. A strandon viszont most is fogad vendégeket a szaunaház. A vár működése ugyancsak stabil, tavaly nyáron a fejlesztések utolsó ütemének elkészülte után adtuk át, nyitottuk meg az új interaktív kiállításokat. Ennek színvonala, azt gondolom, országos viszonylatban is megállja a helyét, a vendégek folyamatos élénk érdeklődése és a bevétel növekedése is ezt tükrözte. A várban saját erőből is fejlesztettünk, a Török Bálint kapu faszerkezetét újítottuk fel tavaly. Idénre is tervezünk hasonló munkálatokat, először a palota falépcsőjét újítjuk meg, majd a keleti várfalat szeretnénk renoválni – mondta a polgármester.

Mint megtudtuk, Szigligeten több utca is megújult 2021-ben. Pályázati támogatás mellett elkészült a Rókarántói út és saját forrásból a Révész utca. A közel egy kilométer hosszú Antalhegyi út felújítására sikerrel pályáztak, így az várhatóan idén ősszel elkészül. Tervben van még az Iharos utca fejlesztése is, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel együttműködve végeznének majd el.

– Amikor hivatalba léptem, az önkormányzati dolgozók részéről konkrét kérés volt az eszköz- és gépállomány megújítása, mostanra ez is megvalósult, ahogy a temető körbekerítése is. Itt még a harangláb megújítása és egy urnafal kialakítása lesz esedékes. Tavaly fásítottunk, parkosítottunk, az óvoda is szép új kerítést kapott. Törekszünk a település vonzó arculatának megőrzésére a továbbiakban ugyancsak – tette hozzá Balassa Dániel.