A település első embere emlékeztetett: 2019 volt az utolsó, úgynevezett tiszta évük az önkormányzatoknak, amikor a költségvetést a hagyományos módon tudták megalkotni. Azóta a koronavírus-járvány minden tervet, ötletet felülír. Ennek dacára több sikeres projektet sikerült 2021-ben megvalósítani Balatonalmádiban, köszönhetően a kormány támogatásának és Kontrát Károly országgyűlési képviselő segítségének, valamint az önkormányzat feszes gazdálkodásának.



Tavaly Almádiban átadták a teljesen újjáépített óvodát, majd a felújított vörösberényi kolostort, amire közel egymilliárdot költhettek, és birtokba vehették a régóta vágyott új sportközpontot is a városlakók. Megkezdték a hőn áhított bölcsőde építését 550 millió forintból. Ezen túl 500 millió forintot nyert a település, amelyből 400-at az utak felújítására költhet, 100 millióból pedig megkezdhette az új, multifunkciós sportcsarnok építésének előkészületeit. Megépült a jégpálya a Wesselényi strand előtti téren, amelyet egész télen ingyen használhatnak az itt élők.

Kepli Lajos polgármester

Forrás: Penovác Károly/Napló



Az elöljáró elmondta, a koronavírus-járvány dacára a város jelentős, minden rekordot megdöntő bevételhez jutott az idegenforgalomból, pontosabban a strandok bevételéből. Még úgy is, hogy a belépők árát gyakorlatilag nem emelhették meg 2019 óta. Szerencsére az év második felében szinte minden városi rendezvényt meg tudtak tartani, talán a december hónappal lehet némi hiányérzetük, akkor függesztették fel ugyanis a zárt térben megtartott eseményeket.



– A 2022-es esztendő első projektjeinek egyike lesz az utak felújítása. A képviselő-­testület már el is döntötte és kijelölte, mely utak, utcák kerülnek bele a programba. Igyekeztünk arra is odafigyelni, hogy valamennyi városrész részesüljön a lehetőségből, és arra is, hogy a városközpontban a még burkolatlan utak, az oktatási intézményekhez vezető utcák, ottani parkolók is meg tudjanak újulni – magyarázta a polgármester.



Kepli Lajos beszámolt arról is, hogy sikeresen pályáztak a vörösberényi kolostor kertjeinek kialakítására is. A pénzből az intézményhez méltó első és hátsó kertet alakítanak ki, valamint egy impozáns közösségi tér is helyet kap, ahol kisebb rendezvények lebonyolítása is lehetséges lesz. Ugyancsak eredményesen pályáztak a szaunaházra, amelyet a Wesselényi strandra álmodtak meg. Ezzel a céljuk az idegenforgalmi szezon meghosszabbítása.

Az előkészítés szakasza lezárult az új multifunkciós csarnok építését illetően. Ha minden jól megy, még idén megkezdődhet az építkezés az új focipálya melletti 2,5 hektáros telken. A következő hetekben, hónapokban a Györgyi Dénes Általános Iskola bővítését is elvégzik, nemcsak új tetőt kap az intézmény, hanem bővül a tetőtérben megépülő tantermekkel.



– Sok feladat vár ránk ebben az évben is. Az első és legfontosabb az egyensúlyi költségvetés megalkotása. Jelenleg 300 millió forintos a hiányunk, hiszen nem számíthatunk az iparűzési és a gépjárműadó bevételeire. Úgy tűnik azonban, ezt a lyukat be tudjuk majd tömni az év második felében. A kiadásokat ehhez igazítjuk, de így is bizakodóak vagyunk az új esztendőt illetően – zárta értékelőjét.

Fotó: Pesthy Márton, Penovác Károly