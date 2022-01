A programban elnyert vissza nem térítendő támogatás segítségével saját ingatlant vásárolt az egyesület Tésen, amelyből vendégházat és bakonyi tájházat alakítanak ki. – A birtokba vételt követően könnyebben tudunk pályázni a további fejlesztésekre. A tavasz folyamán a leendő tájház melletti kis házat szeretnénk felújítani, hogy vendégfogadásra alkalmas legyen, valamint rendszeresen szerveznénk ide programokat is. Az elsőt már meg is tartottuk. A hagyományokat felelevenítve regölést szerveztünk a faluban, majd egy hatalmas tábortűz mellett melegedtünk a tájháznál – mondta Lippert Ferenc, az egyesület elnöke.



Ő és hagyományőrző egyesülete 2015-ben fogalmazta meg, hogy olyan egyedülálló tájházat hozzon létre Tésen, amely a kistérség jellegzetességeit mutatja be. A projekt kezdőtőkéjét, kétmillió forintot a korábban az M1 televíziós csatornán futó Bízunk benned! című televíziós vetélkedőn nyerték meg, majd némi önerő bevonásával és a Magyar falu program támogatásával saját ingatlanhoz jutottak.



A tervek szerint a tájház udvarán kialakítanak egy csűrt, valamint vándorkiállítások számára alkalmas bemutatóhelyet, és egy közösségi konyhát is, ahol a régi idők receptjeit lehet majd ellesni. Távlati terv továbbá, hogy őshonos magyar háziállatokat is beszerezzenek és állatsimogatót hozzanak létre.



A leendő tájház birtokbavételi eseményére hivatalos volt Ovádi Péter országgyű­lési képviselő is, aki elmondta, örömteli, hogy a tési önkormányzat több nyertes pályázata mellett most egy civil szervezet is anyagi forráshoz tudott jutni a Magyar Falu Programon keresztül.



Fodor-Bödös István, Tés polgármestere hozzáfűzte: a Magyar falu program előnye, hogy a projekteket előfinanszírozzák, így az elnyert összegeket előre el tudják költeni. Önerőből ugyanis nehéz, szinte lehetetlen feladat lenne kigazdálkodni mindezt.