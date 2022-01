A tavalyi esztendőre nagy hatással volt a járványhelyzet, hiszen 2020 november 11-től 2021 május elsejéig zárva volt a népszerű látogatóhely. Nem jutottak bevételhez az első negyedévben, majd egy ideig csak védettségi igazolvánnyal lehetett látogatni a zoo-t, ami közel 50 százalékos forgalom visszaeséssel járt. Mégis közel 300 ezer látogatót fogadott tavaly az állatkert, ahol számos újszülött állat látott napvilágot 2021-ben.

A Veszprémi Állatkert töretlenül népszerű a látogatók körében, köszönhetően az előző évek látványos fejlesztéseinek. A Gulya-dombi rész kiépítése, a Fejesvölgyi részen az új Medve kifutó, a teve félék családjába tartozó guanakók új kifutója, illetve a kis állatok világra jötte is sokakat vonzott. Gyarapodott a pettyes szarvasok csapata, és a lámáknál, alpakáknál is volt szaporulat, míg a kétpúpú teve csapat négy tevecsikóval bővült 2021-ben. Tavasszal a magyar parlagi szamár család köszönthette legújabb tagját, Pitypangot, akit a látogatók neveztek el. Születtek még gyűrűsfarkú makik, kenguruk, impala, szibériai kőszáli kecske, sörényes juh, és számos kis réce kelt a Madárröpdében. Az év egyik legnagyobb meglepetését azonban a Veszprémi Állatkert történetének első borjúfóka bébijének, Polly-nak a születése jelentette. December elején pedig a kis ecsetfülű malac világra jöttének örülhettek az állatkertben.

A 2021-es év egyik legnagyobb meglepetését Polly, a borjúfóka bébi születése jelentette Fotó: Veszprémi Állatkert/ Kovács Bálint

Török László állatkert-igazgatótól megtudtuk, hogy új állatok is költöztek a Veszprémi Állatkertbe. Az európai fajmegőrzési tenyész-programok keretében érkezett egy kis panda nőstény Hollandiából, valamint két orrszarvú hölgy is: Savannah Dániából, Jala pedig Nyíregyházáról. A Nyíregyházi Állatpark és a Veszprémi Állatkert a kihalástól veszélyeztetett szélesszájú orrszarvúk sikeres tenyésztése érdekében orrszarvú nőstényt cserélt. A megyeszékhelyről a 27 éves 2,3 tonnás Makoubu utazott a Nyíregyházi Állatparkba, ahonnan a 12 éves, 2,2 tonnás Jala nevű nőstény költözött Veszprémbe. Érkezett továbbá kétujjú lajhár Budapestről, fekete medve Dániából, szomáli juhok Hollandiából és hóbagoly Lengyelországból.

Török László állatkert-igazgató a december elején született kis ecsetfülű malaccal Fotó: Veszprémi Állatkert/ Kovács Bálint

Az állatok és a munkatársak védelme, illetve a napi üzemeltetés biztonságos ellátása érdekében - a vírushelyzet miatt - már az első hullám idején kidolgoztak egy szigorú járvány-és karantén szabályzatot, amelyet a mai napig alkalmaznak. Ennek is köszönhető, hogy a járvány hullámait eddig szerencsésen, nagyobb gond nélkül átvészelték. Bár a munkatársak között előfordult néhány megbetegedés, de mindig sikerült lokalizálni a fertőzési gócokat és büszkék arra, hogy ez ideig az állatkert egyetlen lakója sem fertőződött meg. A koronavírus járvány mellett a madárinfluenza is jelen van hazánkban.

– Tőlünk 100 kilométerre is volt egy fertőzési góc. Amint ez a hír elért hozzánk, másnap az összes állatkerti madarunkat biztonságos, belső helyre költöztettük. Karanténba kerültek a bagolyfélék és a nagy tavon lévő szárnyasok, a flamingók pedig már eleve fűtött, zárt helyen voltak. Az állatorvosaink napi szinten ellenőrzik az állatállományt. Nagyon fontos, hogy ezt a másfél-két hónapot fertőzésmentesen átvészeljük, hogy amikor jön a tavasz, egészséges madárállománnyal várhassuk a látogatóinkat – fogalmazott az igazgató.

Török László büszkén beszélt arról is, hogy folyamatosan zajlanak a fejlesztések. Hosszas előkészítés után, 2021-ben elkezdhették a régi nagymacska kifutók felújítását a Fejesvölgyi részen. Az épülő új nagymacska bemutató komplexum a legmodernebb állatkertészeti elvárásoknak megfelelően teszi majd lehetővé a veszélyeztetett fajoknak számító szibériai tigrisek, kárpáti hiúzok és a hópárducok bemutatását. A mai modern állatkerteknek az egzotikus fajok tartása és bemutatása mellett nagy hangsúlyt kell fektetniük a háziállatok bemutatására is. Az oktatás és környezeti nevelés fontos részét képezi, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a háztáji állatokkal, megtanulják milyen fontos szerepet töltenek be az ember életében. Éppen ezért, a Fejesvölgyi régi gazdasági udvar helyén épülő háziállat bemutató a vidéki élet szépségeibe enged majd bepillantást. A két nagyszabású projekt várhatóan 2023 közepére készül majd el Veszprémben.

Az elmúlt esztendő történéseinek sorát tavasszal madárodúk kihelyezésével kezdték, a Pannon Egyetemen működő Viselkedésökológiai Kutatócsoport vezetője, Liker András professzor szakmai felügyeletével és Csizmadia Károly zoopedagógus közreműködésével.

Az ötször egyhetes nyári Zoo táborban a gyerekek megismerkedhettek az állatkert mindennapi életével, különleges és egzotikus lakóival. Játékos bepillantást kaptak az itt folyó természetvédelmi és állatvédelmi munkába. 2021-ben még Erdélyből és Franciaországból is érkeztek résztvevők a táborba.

A Mozgássérültek Aktív Egyesületével közösen megszervezték a kerekesszékesek napját szeptemberben. Ezen a napon a mozgássérültek egy kísérővel térítésmentesen nyertek bepillantást az állatkert kulisszatitkaiba.

A két ünnep között 17 200 látogatót fogadott a Veszprémi Állatkert Forrás: Molnár Sándor/Napló

Elfogadták az Állatvédelmi Kódexet is. Először a hazai állatvédelem történetében állami és kormányzati szereplők, hatóságok és szakmai szervezetek, a tudomány, a civil állatvédelem és az állatokkal foglalkozó szolgáltató szektor veszprémi képviselői írtak alá közös nyilatkozatot az állatkertben.

Az Állatok Világnapján, október 4-én, 500 forintos belépővel volt látogatható az állatkert, és több mint 5200-an éltek is a lehetőséggel. A jeles nap alkalmából veszprémi diákok is vetélkedtek október 8-án. 10 általános iskolából, 28 csapattal mintegy 140 diák érkezett az állatkertbe, hogy játékos feladatokon keresztül új ismereteket szerezzenek az állatokról, a természetről és a természetvédelemről.

Az őszi fásítási projekt keretében a Gulya-dombi parkolót tették még barátságosabbá, ahol 112 bangitafélét helyeztek el. Emellett az állatkerten belül összesen 508 cserjét és 40 fát is elültettek.

Rebeka és lánya Ria, ketten az állatkert népszerű szélesszájú orrszarvúi közül

A gyermekek részére ismét megszervezték a töklámpás szépségversenyt Halloween-kor, majd a Mikulással is találkozhattak a gyerkőcök december 5-én. Az Állatok karácsonya eseményen az „Év Állatvédő Óvodája 2021” cím nyertesének, a veszprémi Egry úti Körzeti Óvodának a lurkói lepték meg a gyűrűsfarkú makik és a zászlósfarkú kolobuszok csapatát finom csemegékkel.

Remekül sikerült az évzáró akció is, amelynek keretében december 24 és január 2. között, egységesen 500 forintos, kedvezményes jeggyel látogathatták az érdeklődők a Veszprémi Állatkertet, amely a két ünnep között 17200 látogatót fogadott.