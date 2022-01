A rendezvényen Utasi Anett, a Pannon Egyetem Képzési Központjának vezetője tartott tájékoztatót az egyetemen induló képzési lehetőségekről, illetve Szőke Melinda, a város önkormányzatának egyetemi koordinátora beszélt a sikeres felvételt nyert ajkai diákoknak adható ösztöndíjról, valamint az egyetemi tanárok bevonásával induló emelt szintű matematikai felkészítésről.

A fórumon Utasi Anett elmondta, hogy a Pannon Egyetem olyan értékeket képvisel, amelyek megérik a befektetést az ajkaik számára is. Ha nem jogásznak vagy orvosnak készülnek a továbbtanulni szándékozó fiatalok, akkor szinte bármit megtanulhatnak a közeli veszprémi egyetemen. A gazdasági, műszaki, informatikai képzések mellett pedagógia, bölcsészeti szakok, sőt színháztudományi szak is várja a fiatalokat, és elindul az óvodapedagógusi szak is szeptemberben. Ráadásul az egyetemistákat rengeteg szociális és közösségi élmény is várja Veszprémben.

Szó esett az egyetemi tanulmányok speciális formájáról, a duális képzésről is, amely elérhető gazdasági, műszaki és informatikai képzési területeken is. Ennek az a különlegessége, hogy az ide bekerülő tanulók egy céggel is szerződést kötnek, amelynek során mindenféle hosszú távú elköteleződés nélkül dolgozhatnak együtt az adott céggel, és gyakorlatot, tapasztalatokat szerezhetnek.

Szőke Melinda, az önkormányzat egyetemi koordinátora a Pannon Egyetemre sikeres felvételt nyert diákoknak adható ösztöndíjról és az emelt szintű matematikai felkészítés lehetőségéről tájékoztatta az érdeklődőket. Az önkormányzati irodavezető elmondta, hogy a képviselő-testület a következő ülésén dönt arról, hogy a Pannon Egyetemre felvételt nyert diákok havi 15 ezer forint ösztöndíjat kapjanak a várostól tíz féléven keresztül, ha sikeresen folytatják tanulmányaikat.

A fórumon elhangzott az is, hogy minél előbb, lehetőleg már február elején szeretnék elindítani – egyetemi tanárok bevonásával – az emelt szintű érettségire a matematikai felkészítést az ajkai középiskolások részére. Az ingyenes, 1,5–3 órás alkalmakra várhatóan csütörtök délutánonként kerül majd sor az Okosházban, a Kaszinó épületében. A felkészítés a kiváló matematikaoktató, Pintér Ferenc szakmai irányításával zajlik majd, aki az Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó Iskola szülőatyja és gondozója.