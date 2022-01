A társaságot az újévi tragédia apropóján kerestük meg, amelyben négy fiatal életét vesztette, egy pedig életveszélyesen megsérült, amikor egy 20 éves sofőr a piros jelzés ellenére hajtott a vasúti átjáróba Tapolcánál. A vonat mintegy hatvan méteren át tolta maga előtt az autót, mire meg tudott állni.

A MÁV illetékesei mondták, jelentős emelkedést mutatott a vasúti átjárókban történt balesetek száma tavaly a korábbi öt évben tapasztalt stagnálás után.

Kiemelték, a MÁV teljes hálózatán 2008 óta nem fordult elő vasúti hibából adódó, halálos áldozatot követelő baleset. A karambolok számának csökkenéséhez elengedhetetlen a közlekedési morál változása, amelyben alapvető a körültekintő közlekedés autósoknál és gyalogosoknál egyaránt. A társaság közölte, 2020-ban 62 útátjárós baleset történt. A 2021-ben történt 86 vasúti átjárós balesetből 16 követelt emberéletet, 15 végződött súlyos és 14 könnyű sérüléssel, a többi anyagi kárral járt. Az útátjárós események egymilliárd forintot meghaladó kárt okoztak a vasúttársaságnak tavaly.

Az említett átjárókban történt baleseteket legtöbbször az oda behajtók figyelmetlensége, és a KRESZ előírásainak megszegése okozza, évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok. A járművezetők gyakran nem néznek körül az átjáróba történő behajtás előtt, illetve a csúcsforgalomban bent ragadnak a kereszteződésben, ahol tilos és életveszélyes megállni. A legtöbb vasúti átjárós balesetet a gyorshajtás – a „még átérek” gondolkodás – az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás és a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása okozza.

Kiemelt veszélynek vannak kitéve azok a gondatlan kerékpárosok és gyalogosok is, akik körültekintés nélkül haladnak át a kereszteződéseken, vagy nem a kijelölt átjárókat használják. Az őket ért baleseteket sokszor a fülhallgatóval történő közlekedés, a kapucnis ruházat, a mobiltelefon használata okozza. Kétvágányú pályán az elhaladó vonat után, kijelölt átjárónál tilos jelzésnél elindulva sokszor nem látják a másik sínpáron, ellenkező irányból gyorsan érkező vonatot.

- A hazai vasútbiztonság a régión, illetve az Európai Unión belül is kedvező. A vonatok féktávolsága azonban több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés megelőzésére. Sajnos a közúti közlekedők figyelmetlensége miatt már mozdonyvezetők is életüket vesztették vagy megsérültek az elmúlt években, közölték. Hozzátették, tavaly útátjárós balesetekben is megsérültek vasúti dolgozók, köztük mozdonyvezetők, egy súlyosan, hárman könnyebben.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A MÁV a vasúti átjárókban történt balesetek számának csökkentése, a figyelemfelhívás miatt a közút és vasút kereszteződéseiben 2018 óta folyamatosan, évente 60-70 helyszínen tart közös közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrséggel. Legfőbb cél a baleset-megelőzés: felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek elkerülhetők lennének, ha a gyalogosok és a gépjárművezetők figyelmesen, kiemelt körültekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával közelítenék meg a vasúti átjárókat. A MÁV szerint a KRESZ-szabályok betartásával el lehet kerülni a baleseteket: így a vasúti átjárót csak fokozott óvatossággal szabad megközelíteni. Biztosított vasúti átjárón csak akkor szabad áthajtani, ha mindkét sorompó nyitva van, a fényjelző vagy hangjelző berendezés nem ad tilos jelzést, illetve a fénysorompó vagy a félsorompóval kiegészített fénysorompó villogó fehér jelzést ad. A vasúti átjárón folyamatosan, azaz megállás nélkül, legalább öt kilométeres átlagsebességgel szabad áthaladni. Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik, minden esetben meg kell állni az átjáró előtt. Csak azután szabad továbbhaladni, ha meggyőződtünk róla, hogy nem jön vonat! Fénysorompónál az jelzi az üzemzavart, ha egyik fény sem világít. A tilos jelzés a gyalogosokra és a kerékpárosokra is vonatkozik, de még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. A telefonálás is elterelheti a vezető figyelmét, így előfordulhat, hogy a vasúti átjáró tilos jelzését nem veszi észre a sofőr. A szembe sütő nap elvakíthatja a jármű vezetőjét, aki nehezebben veheti észre a fényjelző készülék jelzését. Ugyanígy a fényjelzőre tűző nap is okozhat észlelési problémát. Ilyenkor érdemes lassítani, és meggyőződni arról, milyen jelzést mutat a lámpa, nem közelít-e vonat. A MÁV arra kéri a közlekedőket, hogy minden körülmények között tartsák be az említett szabályokat, és csak akkor hajtsanak át a vasúti átjárón, ha meggyőződtek arról, hogy semmilyen veszély nem akadályozza az áthaladást!