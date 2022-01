Tavaly a füredi rendőrkapitányság volt az Év rendőrkapitánysága Veszprém megyében, a 2020-ban nyújtott tevékenysége alapján. A rangos elismerést Vancsura Miklós alezredes, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság megbízott vezetője vette át Fellegi Norbert rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitánytól a főkapitányság ünnepi állománygyűlésén, amit a rendőrség védőszentje, Szent György alkalmából rendeztek 2021 áprilisában.

Rendőrkapitány úr, a helyettesi, valamint a megbízott vezetői székből kinevezett vezető posztra került egy rendkívül frekventált városban. Hogyan fogadta a felkérést?

Megtisztelőnek érzem a feladatot. Boldog és büszke vagyok, hogy dr. Fellegi Norbert rendőr ezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője alkalmasnak talált a feladat ellátására. Különösen nagy örömmel tölt el, hogy Balatonfüreden, ebben a számomra gyönyörű városban lehetek rendőrkapitány.

A Balatonfüredi Rendőrkapitányságon a rendészeti osztályt vezette, majd a helyettesi posztra jelölték. Azon a területen, illetve eddigi munkájában mi jelentette a legnagyobb kihívásokat?

Rendészeti osztályvezetőként ugyanolyan lendülettel dolgoztam a Balatonfüredi járás közbiztonságáért, mint rendőrkapitányként vagy annak helyetteseként. A jó közbiztonságért folyamatosan tenni kell, hiszen vannak állandósult és visszatérő problémák, valamint vannak olyanok, amikre nem számítunk, de ezekre is megfelelően reagálnunk kell. A nyári turisztikai idény feladatai folyamatosan nagy kihívást jelentenek egy rendészeti vezetőnek, hiszen sosem látjuk előre, mit hoz magával a következő nyár. Nagy kihívás elé állított bennünket a Covid-19 világjárvány okozta veszélyhelyzet, hiszen ennek során ugyan úgy el kellett látnunk az alapfeladatainkat, mint egy normál időszakban.

Első generációsként került a rendőri pályára, ahogy ezt korábban mondta. Miért választotta ezt a pályát?

Az érettségi után az idegenforgalmi főiskolára jelentkeztem, de nem volt jó döntés, így nem fejeztem be. A legjobb barátom ekkor már rendőr, méghozzá bűnügyi technikus volt, és amit mesélt a munkájáról, azt nagyon érdekesnek találtam. Nem csak a munkája tetszett meg, hanem az a csapatszellem is, ami jellemezte akkor és most is a rendőrséget. Ez volt az, aminek a hatására úgy döntöttem, hogy rendőr leszek. Ezt a mai napig nem bántam meg, mert nekem nagyon sokat adott ez a pálya, biztonságot, megbecsülést, barátokat.

Szereti egyedül megjelölni az irányt, vagy csapatjátékosnak tekinti magát?

Elsősorban csapatjátékos vagyok, és demokratikus vezetőnek tartom magam, ezért nagyban támaszkodom munkatársaim véleményére, javaslataira. A végső döntést azonban nekem kell meghoznom, a felelősség mindig az enyém.

Kitűnő a közbiztonság Balatonfüreden, ahová főként nyáron tömegek érkeznek pihenni, illetve országos, nemzetközi rendezvényeket szerveznek. Hogyan tudják ezt fenntartani?

A legfontosabbnak azt tartom, hogy minél több rendőr legyen a közterületeken, hiszen ez az, ami az emberek biztonságérzetét szolgálja. Ennek érdekében minden szolgálati formát felhasználunk, hogy az itt élő vagy ide érkező emberek biztonságban érezzék magukat. A megszokott gépkocsizó rendőrök mellett alkalmazzuk a gyalogos, kerékpáros, motoros, kutyás és lovas szolgálatokat is. Munkatársaim pedig nagy hatékonysággal ismerik fel a bűnözői szándékkal ide érkezőket. A másik fontos eleme a jó közbiztonságnak az az, hogy a bűnügyi szolgálatunk nagyon eredményesen végzi a munkáját. Nyomozóink minden évben szép eredményeket érnek el a bűncselekményeket elkövetők felderítésében, akik aztán már meggondolják, hogy érdemes-e visszatérniük Balatonfüredre. Mindemellett nagy segítséget kapunk a polgárőr egyesületektől és a közterület-felügyelőktől, akikkel közös szolgálatokat látunk el. Természetesen a turisztikai idény rendőri biztosítását nem tudnánk csak a kapitányság állományával elvégezni, ezért ebben az időszakban megerősít bennünket több nem Balaton-parti rendőrkapitányság, valamint a Készenléti Rendőrség bevetési csoportjai is.

Milyen eredményre a legbüszkébb?

Büszke vagyok arra, hogy a vezetőváltás nem befolyásolta a kapitányság eredményességét, és a statisztikai mutatók, valamint az önkormányzatok véleménye alapján egy jól működő kapitányságot vezethetek. Büszke vagyok a munkatársaimra is, akik ezeket az eredményeket évről évre elérik, és azért dolgoznak, hogy a Balatonfüredi járás továbbra is biztonságos legyen.

Milyen célokat jelölt meg a jövőre nézve?

A legfőbb cél a közlekedésbiztonság javítása, ami sajnos romló tendenciát mutat, sok a sérüléssel járó baleset, amivel szemben eredményesebben szeretnénk fellépni. Továbbra is határozottan fogunk fellépni az ittas vezetést elkövetőkkel, a kábítószert fogyasztókkal, terjesztőkkel szemben, és nagyon fontosnak tartom a fellépést azokkal szemben, akik illegálisan helyezik el a hulladékot a településeken, illetve a környéken. Ezek azok a területek, amik mindenképpen jelentős prioritást élveznek az idei évben.

Egy gyönyörű városban él, mit jelent önnek a Balaton, jut ideje úszni a tóban? Mi a passziója, kedvenc időtöltése?

Gyerekkoromban nem igazán jutottam el Balatonfüredre, vagy egyáltalán az északi partra, így nem is tudtam, hogy milyen szép vidék ez. A csopaki iskoláséveim alatt aztán volt lehetőségem megtapasztalni, és mondhatom, beleszerettem a városba. Azt nem gondoltam, hogy egyszer majd itt fogok dolgozni. A sors kegyes volt velem, itt telepedtem le már 12 éve, mindhárom fiam is ide született. A szabadidőmet elsősorban a gyerekeimmel való foglalkozás köti le, de hetente két alkalommal azért szakítok időt egy baráti futballra, ami gyerekkorom óta a hobbim. Mostanában egyre többet hallgatok újra zenét, a rockzene áll hozzám közel, vagy ha még estére marad energiám, szívesen olvasok.

A strandolást pedig soha nem hagyjuk ki nyaranta, ahogy végzek a munkával, vagy eljön a hétvége, a feleségemmel és a fiúkkal indulunk is azonnal a partra.