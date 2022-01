A fórumon Utasi Anett elmondta, hogy a Pannon Egyetem olyan értékeket képvisel, amelyek megérik a befektetést az ajkaik számára is. Ha nem jogásznak, vagy orvosnak készülnek a tovább tanulni szándékozó fiatalok, akkor szinte bármit megtanulhatnak a közeli veszprémi egyetemen. A gazdasági, műszaki, informatikai képzések mellett, pedagógia, bölcsészeti szakok, sőt színháztudományi szak is várja a fiatalokat, és elindul az óvodapedagógusi szak is szeptemberben. Ráadásul az egyetemistákat rengeteg szociális és közösségi élmény is várja Veszprémben. Szó esett az egyetemi tanulmányok speciális formájáról, a duális képzésről is, amely elérhető gazdasági, műszaki és informatikai képzési területeken is. Ennek az a különlegessége, hogy az ide bekerülő tanulók egy céggel is szerződést kötnek, amelynek során mindenféle hosszú távú elköteleződés nélkül dolgozhatnak együtt az adott céggel, és szerezhetnek gyakorlatot, tapasztalatokat.

Szőke Melinda, az önkormányzat egyetemi koordinátora a Pannon Egyetemre sikeres felvételt nyert diákoknak adható ösztöndíjról és az emeltszintű matematikai felkészítés lehetőségéről tájékoztatta az érdeklődőket. Az önkormányzati irodavezető elmondta, hogy a képviselő testület a következő ülésén dönt arról, hogy a Pannon Egyetemre felvételt nyert diákok havi 15 ezer forint ösztöndíjat kapjanak a várostól tíz féléven keresztül, ha sikeresen folytatják a tanulmányaikat.

A fórumon elhangzott az is, hogy minél előbb, lehetőleg már február elején szeretnék elindítani - egyetemi tanárok bevonásával – az emelt szintű érettségire a matematikai felkészítést az ajkai középiskolások részére. Az ingyenes, 1,5 – 3 órás alkalmakra várhatóan csütörtök délutánonként kerül majd sor az Okosházban, a Kaszinó épületében. A felkészítés a kiváló matematika oktató Pintér Ferenc tanár úr szakmai irányításával zajlik majd, aki az Erdős Pál Matematika Tehetséggondozó Iskola szülőatyja és gondozója.