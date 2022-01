Monumentális mitológiai tigris készül 24 perce

Virtuálisan mutatkoznak be a herendi manufaktúra 2022-es újdonságai

A Porcelánmanufaktúrában már a tavalyi évben elkezdték a felkészülést a 2022-es évre. A herendi porcelánkészítő mesterek jelentős mennyiségű újdonsággal jelentkeznek az új esztendő elején is, megmutatva termékfejlesztési potenciálját a manufaktúrának. Sajnos a járványhelyzet miatt 2022-ben is elmarad az „Ambiente” Szakvásár Frankfurtban, ezért idén is egy virtuális túra keretében mutatkozhat be a legújabb herendi kollekció.

Molnár Sándor Molnár Sándor

Tavaly Budapesten a Herendi Porcelán Palotában szervezték meg az újdonságok bemutatását, amit egy virtuális túra keretében, az interneten követhettek nyomon a látogatók. Idén helyszínt vált a manufaktúra, és ismét egy izgalmas túra során mutatja majd be a legújabb termékeit, de az egyelőre meglepetés, hogy hol lesz a 2022-es kollekció bemutatkozásának helyszíne. Mindeközben a herendi manufaktúra megkezdte a felkészülést alapításának 200 éves évfordulójára, ami 2026-ban lesz. Forrás: Manufaktúra – Elhatároztuk, hogy addig minden évben meglepjük a világot egy nagyméretű alkotással. Ez, az újjászületést jelképező Főnix madár volt 2021-ben, amely egy monumentális porcelán remek lett, a herendi mesterek szakértelmének megnyilvánulásaként. Ezt a sorozatot folytatjuk az idei évben is. 2022-ben egy mitológiai tigris kerül a nagyközönség elé várhatóan június végén, amely méreteiben hasonló lesz, mint a közel két méteres főnix madarunk – nyilatkozta a Naplónak Simon Attila. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója elmondta még, hogy a tavalyi évben az újjászületés volt a szlogenjük, 2022-ben a pedig az: „Erős gyökerek és innovatív hajtások” mottó jegyében tevékenykednek majd.

