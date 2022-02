Az ünnepeltnek átadták az önkormányzat és a miniszterelnök ajándékát, oklevelét, a feleségét, Gyöngyit szintén üdvözölték, hiszen a házasok a napokban ünnepelték 63. házassági évfordulójukat.

Horváth József otthonukban fogadta a köszöntőket, Gyöngyi is csatlakozott hozzájuk a gratulációval. – Azt kívánom, apucikám, hogy még sok születésnapot ünnepelhess – mondta és már hozta is a tortát, meg a süteményt. Férje szerint ahhoz, hogy ilyen szép kort megéljen az ember, kell egy másik fél. Amellett úgy véli, sok mindenből tevődik össze a hosszú élet titka. Gyöngyivel együtt vidám alaptermészetűek, optimisták, szorgalmas emberek ma, idősen is. A családfő szinte minden nap játszik a hegedűjén, vagy citerán, de a dzsesszorgonát is gyakran előveszi. Örül, ha Gyöngyi olyankor énekel, mert mint mondja, jobban megy a zenélés. Korábban sokat játszott tangoharmonikán lakodalmakban, és citerazenekari tag volt.

Szerettek táncolni fiatal korukban, de nótákra inkább otthon fakadtak. Sokszor vendégekkel együtt, hiszen nagy búcsúkat tartottak, sok meghívottal. Akkoriban József még a bauxit bányában dolgozott, majd a téeszben mezőgazdasági gépszerelőként tevékenykedett. A polgármester még emlékszik rá, hogy milyen kitartással javította meg a rossz gépeket. - Minden rokkant masinát életre keltett, nagy türelemmel. Később ő patkolta a falu 17 pár lovát, sőt, a patkókat kovácsolta. Amellett szőlőjük volt, és disznókat tartottak. Gyöngyi takarított, később a téeszben fejőnő volt, reggelente és este 52 tehenet fejt. Fejőgéppel ugyan, de a gép mellett a kézi fejésre is szükség volt. Emlékszem arra is, hogy Jóska bácsi néhány éve még az idősek napján játszott, zenélt. Sokáig ott voltak a falu programjain, jó közösségi emberekként – mondja Mohos József. A Horváth házaspár közben pezsgőt és poharakat vesz elő, koccintanak egymás egészségére. Tudják, hogy az bizony nagy kincs. Ugyan sok problémájuk nincs e téren, ha a látásuk nem is a régi. Gyöngyi emiatt már nem tud kedvenc tevékenységének, a horgolásnak hódolni, de a lakásban elhelyezett, gyönyörű, aprólékos gonddal készült kézimunkái tanúskodnak türelméről. A terítők a családtagok, barátok révén eljutottak már a világ legtávolabbi pontjaira.

– A koromhoz képest elég jól vagyok. Sok kamilla és csalán teát iszom, azok segítenek. Ebédre gyakran főzeléket főzök, rendszeresen fogyasztunk gyümölcsöt, viszont kevés hús kerül a tányérra – mondja Gyöngyi, aki apukámnak hívja élete párját. Azt mondja, mióta a gyerekek megszülettek, így van ez. Mára hat unokájuk van, de sajnos mindannyian távol élnek, legtöbben külföldön. Emiatt nem tud együtt ünnepelni a család a kerek évfordulón. De Horváthék nem szomorkodnak, inkább tevékenyen töltik az időt. Gyöngyi a 81. évében jár. Szerinte ők ketten egymásra vannak utalva, és ha nem így lenne, már nem élnének. Biztos benne, hogy amíg van célja az embernek, addig van miért dolgoznia, élnie. Amikor már nincs hideg, rendszeresen járnak az evangélikus templomba, ahol Gyöngyi a harangozásba is besegít. A családi ház, amit annak idején együtt építettek, és a kert szintén ad feladatot. Gyöngyi főz, takarít, nem hagyják el magukat. A házigondozó csak receptet irat és vált ki, no meg valamelyest segít a bevásárlásban. – Már 63 éve, hogy összeházasodtunk, 1959. január 24-én. Dörögdiek voltunk mindketten, de gyerekként nem ismertük egymást, mert apuka egy hónap híján tíz évvel idősebb nálam. Amikor már nagy lányként mentem a templomba, ő kiállt a kapuba és nézegetett utánam. Aztán elcsábított a csókjaival – emlékezik nevetve Gyöngyi, akit akkor sem zavart a korkülönbség. De azt mondja, ma már nem menne férjhez 18 évesen, mert nagyon fiatal volt. - Igaz, ha újra kezdhetnénk, akkor is az ő felesége lennék – vallja be és olyan szépen néz közben a férjére, hogy megható pillanatoknak lehetünk tanúi mindannyian. Vallják, hogy a hosszú és jó házasság titka a nyugalom. Az, hogy szeretetben élnek meg mindent, örömet és nehézséget egyaránt. A szeretet mindig segített nekik túllendülni az akadályokon.

- Ha összeveszünk is néha, nem tartunk haragot, hamar kibékülünk. Ennyi idő alatt sok jó és rossz történik – szögezi le József, aki katonaéveit Kecskeméten töltötte, még nősülés előtt. Tevékeny időszak követte és a munkát ma sem engedte el. Még a napokban használta a kalapácsot és az üllőt, kovácsolt, hegesztett, megjavította, tekercselte a szakadt szalagfűrészt. Felesége szerint igazi ezermester, mindenhez ért. joggal büszke rá. – Évekkel ezelőtt a konyhába szerettem volna egy karos padot. Már éppen vettem volna egyet, amikor nyugdíjba ment. Az volt az első dolga, hogy elkészítette. Ilyen a férjem, akit az én csókjaim mindig felélesztenek – mondja Gyöngyi féltő szeretettel a hangjában. Aztán hozzáteszi még búcsúzóul: ők ketten megbeszélték, hogy sokáig fognak élni.