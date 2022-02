Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, választási felkészülés zajlik mindkét politikai oldalon, a témák is ezt érintették az ülésen. A miniszterelnök szerda este tartott helyzetértékelést, csütörtökön több miniszter beszámolója hangzott el. Az április 3-i választások tétje, visszatér-e a Gyurcsány-Bajnai-korszak, vagy sem. A baloldal és a kormánypártok teljesítményének értékelésekor kiderült, a baloldal elvett mindent, így a család- és otthonteremtési támogatásokat, a 13. havi nyugdíjat, a bért. Megemelték a rezsit, az adókat, magas volt a munkanélküliség. Ezzel szemben a mostani kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat, számtalan ágazatban emelte a béreket, amit folytatnak, ha nyernek. Korlátozta a rezsit, csökkentette az adót. A baloldal miniszterelnök-jelöltje azt mondta, kormányzásuk esetén fizetős lesz az egészségügy, eltörlik a rezsicsökkentést, a gyermekvédelmi törvényt és az illegális bevándorlást érintő szabályokat, megnyitják a határzárat.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Forrás: Pesthy Márton/Napló

Varga Mihály pénzügyminiszter elmondta az ülésen, hazánk 7,1 százalékos tavalyi gazdasági növekedése az Európai Unió élvonalába tartozik. Ez tette lehetővé például a béremelést, a 25 év alattiak szja-mentességét, a gyermekes családok adójának egyévnyi visszatérítését.

Szó volt az ülésen a gyermekvédelmi törvényről is, miszerint a gyermek neveléséről, szexuális téren is, csak a szülő dönthet, megvédi a kiskorúakat a nekik nem megfelelő tartalmaktól. Brüsszel emiatt soha nem látott támadást kezdett hazánk ellen. Ezért ebben is a magyaroknak kell állást foglalniuk április 3-án.

Az ülésen döntöttek a pártelnök javaslatára az államfőjelölt személyéről, a képviselők egyhangúan támogatták Novák Katalin jelölését, amit benyújtanak az Országgyűléshez.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kiemelte, soha nem látott sikereket felmutató frakciószövetségben dolgoznak. Külön is üléseztek, ahol áttekintették az előttük álló parlamenti menetrendet, március 10-én szavaznak a köztársasági elnök személyéről. Értékelték az elmúlt négy, illetve tizenkét évet, és azt, hogyan tudták segíteni a kormány munkáját, melyet mindenben támogattak. Aláhúzta, a Fidesz-KDNP szövetség, illetve a kormányzat emberközpontú politikáját jelzi, hogy döntéseikkel javultak az emberek életkörülményei. Az ellenzéki pártok törekvéseiket nem támogatták, így a családtámogatást és a járvány elleni védekezést sem. – Az értékeket az emberekkel, a magyar társadalommal együtt értük el a kormánynak köszönhetően. Ez veszélybe kerülhet, ha visszatér a baloldal – mondta. Megjegyezte, a bevándorlás, a migráció fennálló veszély. Tavaly 122 ezren próbáltak illegálisan bejutni hazánkba. Továbbra is cél a magyar emberek megvédése, a biztonság garantálása.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője Forrás: Pesthy Márton/Napló

Elhangzott, győzelemre készülnek, választási esélyeik kedvezőek, de további kemény munkára van szükség az elbizakodás helyett.

A kihelyezett ülésen több miniszter összegzett, így Gulyás Gergely a Magyar falu programról, Varga Judit a gyermekvédelmi népszavazásról, az uniós vitákról, Rogán Antal pedig általános politikai helyzetértékelést tartott.