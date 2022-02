Csizmazia Csaba intézményegység vezető ünnepi köszöntőjében kijelentette, úgy érzi, mintha időutazáson lenne, 2 év kiesett az iskola életéből. Két éve nem volt lehetőség arra, hogy megálljanak, ünnepeljenek, kizökkenjenek a hétköznapok eseményeiből. Elmaradt a szalagavató, a ballagás, a középiskolás élet két legjelentősebb eseménye. A most vizsgára készülők 9 hónapig otthonról, online tanultak. A tananyagot el lehetett sajátítani, de az olyan alapvető dolgok, mint a közösen megélt örömök, az együttműködés, a közösségi élet mindennapos dolgai, kimaradtak. Ezeket nem lehet a számítógép előtt ülve átélni. A diákoknak is hiányzott az iskola, amit az is mutatott, hogy tavaly májusban majd szeptemberben örömmel ültek vissza a padokba. A mostani végzősök a kovid-generáció, akik az eddig szokatlan, rendkívüli körülmények között is helytálltak.

Csizmazia Csaba felidézte az együtt töltött vidám hétköznapokat, a szállóigévé vált mondatokat. A szalagfeltűzést műsor követte.