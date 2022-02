Ezt Krisztin N. László polgármester mondta munkatársunk érdeklődésére. Hozzátette, a gazdálkodás során bizonyos bevételek csak részben teljesültek, például az idegenforgalmi adó, a fizető parkolók és strandok bevételei, ám ezt ellensúlyozta a kiugróan jó idegenforgalmi szezon, amelynek köszönhetően 2021-ben újra növekedett az önkormányzat tartaléka.

– A vagyonunk mintegy 5,2 milliárd forint, mely 2020-as évhez képest is emelkedett. 2016 és 2020 között rengeteg pályázat jelent meg, az elnyert támogatásokat 2019 és 2021 között használtuk fel. Az egyik fejlesztési lehetőség a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által elindított strandfejlesztési program, amelynek eddig négy üteme futott le, s lehetővé tette, hogy a strandjainkat folyamatosan korszerűsítsük, modernizáljuk. A negyedik ütemben 30-30 millió forintot nyertünk el a két strandunkra. Az ötödik ütemre a pályázatot már benyújtottuk. Másik lehetőségünk a Magyar falu program volt, amelyben a badacsonyörsi utak fejlesztésére 20 millió forintot, az Egry József Művelődési Ház belső megújítására 30 millió forintot nyertünk. A megvalósítás folyamatban van, bár az építőanyagok árának emelkedése és a vállalkozói érdeklődés hiánya nehezíti a dolgunkat. Top-pályázat segítségével fejeztük be a minibölcsőde bővítését 75 millió forint értékben, így az eddigi hét helyett immár huszonegy kisgyermeket tudunk fogadni – sorolta a polgármester.

Krisztin N. László szólt a Kisfaludy útról leágazó Bogyai úton és másik két csatlakozó szakaszon a Belügyminisztérium által támogatott 465 millió forint értékű közmű- és útfejlesztésről. Ez a Sétáló Badacsony elképzelést erősíti, amely a látogatók számára a megújult környezetben való kellemes kirándulást kínálja, a csodás panorámával együtt.

– Legnagyobb projektünk, a GINOP 2,5 milliárdos program két nagy részből áll. Az egyik a badacsonyi kikötő mellett álló emblematikus épület, a Tátika felújítása, amelynek építése már el is kezdődött. A csomag másik része a kikötő előtti park megújítását, parkolók kialakítását és rendezvénytér létrehozását teszi lehetővé. A közbeszerzés határideje a napokban jár le, reméljük, hogy lesz érdeklődés, és tudunk eredményt hirdetni, illetve szerződést kötni a munka elvégzésére. Ha elkészülnek ezek a beruházások, a badacsonyi településrész 71-es út alatti része teljesen új arcát mutatja majd.

Krisztin N. László polgármester a közelmúltban rendezett építészeti kiállításon is szólt a kisváros fejlődési lehetőségeiről. Nehéz év volt, mégis sikerült az önkormányzati vagyont gyarapítani Forrás: Szijártó János/Napló

A polgármester külön kiemelte, hogy Badacsonytomajon komolyan veszik a lakosság támogatását is. Tavaly száztizenhárman kaptak települési segítséget, ezenkívül gyermek születésekor vagy halál esetén is biztosít anyagi támogatást az önkormányzat. Idén 104 köbméter szociális tűzifát adtak a kérelmezőknek a rendeletben meghatározottak szerint. Igény esetén vállalják a helyi lakosok orvoshoz, kezelésekre szállítását, a település peremén lakó idős embereket pedig heti egy alkalommal szállítják be a város centrumába. A háziorvossal együttműködve megszervezték a helyben történő vérvételt, és ami külön öröm, újra van gyermekorvos.

A település szélein lakó óvodás, iskolás gyerekeket reggel önkormányzati busszal szállítják az intézményekbe, s onnan délután haza. Sikeresen működtetik a letelepedési támogatást is, amely vissza nem térítendő anyagi erővel és visszatérítendő kamatmentes kölcsönnel segíti a fiatalok helyben maradását.