Udvardy György veszprémi érsek tartott szentségimádást és szentmisét a papi-szerzetesi hivatásokért csütörtökön a Szent Anna-templomban, a plébánia közösségei, hittanos fiataljai részvételével. Salgó Ferenc kanonok-plébániai kormányzótól megtudtuk, minden hónap első csütörtökén ezért fohászkodnak, ugyanis kevés az utánpótlás. Udvardy György érsek a sajtónak elmondta, a főegyházmegyében az elmúlt időszakban, hónapról hónapra más-más közösségben imádkoztak együtt e célból.

– Jézus bátorít erre, és rá is szorulunk, hogy minél több ilyen hivatás legyen, hiszen azt látjuk, hogy az atyáknak egyre több terhet kell magukra venniük a plébániai közösségek vezetésében, az intézmények irányításában. Szükség van a papi létszám növelésére. Reméljük, hogy ezen imaalkalmak jó lehetőséget teremtenek arra, hogy a fiatalok szívéből kiesdjük a döntés kegyelmét. Az ima ereje áthatol falakon, korosztályokon, területeken. Hisszük, hogy amikor egy-egy kérést Jézus szavára megfogalmazunk, akkor az nem eredménytelen – fejtette ki a főpap, megjegyezve, az egyházmegye helyzetét mindig az evangélium szempontjából próbálja elemezni, s ebből fakadóan jelöli meg a feladatokat is. Mint rámutatott, 50-60 éve jóval több pap volt. Ugyanakkor a teendőket, a közösségi tevékenységet nézve változtak az elvárások is a lelkipásztorkodással kapcsolatban. Különösen segítségükre lehet ebben az a szinodális (zsinati közös) út, amin most Ferenc pápa buzdítására vesznek részt. Isten igéjét hallgatva beszélgetnek egymással, megtanulják, mely szavakkal tehetnek tanúságot hitükről, és bíznak benne, hogy a megújuló kapcsolatok megtermik a szükséges gyümölcsöket.

– Maga az ember változott. Amikor a számok csökkenéséről beszélünk, akkor nem a papi hivatás, hanem az ember kríziséról van szó. A társadalom többi pontján, ahol szintén egzisztenciális elköteleződésre van szükség, akár a házasságban, akár más szolgáló, mint például az orvosi, ápolói, tanári hivatásokban is ezt tapasztaljuk. Ezek egy jóléti társadalomban mindig kisebb számban jelennek meg, ennek vagyunk a tanúi. A hitben megerősített ember boldogabban élhet, mert hiszi, hogy kitarthat a döntéseiben, és bátran vállalkozik mások szolgálatára. Egyébként leszűkül a gondolkodás és a vágyak is az egyéni érdekek pillanatnyi megvalósítására. Ez pedig nem kedvez sem a házasságban, sem a hivatásokban – hangsúlyozta Udvardy György érsek. Szentbeszédében az apostolok küldéséről prédikált, akik eszköztelenül, csak a jézusi szóval tarsolyukban indultak útra, akárcsak a mai kor leendő papjai.

