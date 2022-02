Pap Máté kancellár elmondta, úgynevezett pilotprogram jelleggel tavaly elkezdődött egy digitáliskompetencia-mérés a Veszprémi Szakképzési Centrum iskoláiban, ami akkor egyedülálló kezdeményezés volt. A VSZC az Insedo nevű céggel együttműködve fejlesztett ki egy olyan honlapot, amely a digitális kompetenciák azonosításához készült, amelyeket gyakorlatorientált feladatokon keresztül tudtak mérni. A kompetenciaméréseket az oktatók június végéig elvégezték, és nyáron az ezzel kapcsolatos tanfolyamra is jelentkezni tudtak.

A VSZC főigazgatója, Kavalecz Gábor azt emelte ki, hogy a korábban azonosított kompetenciaterületek kerültek előtérbe. Érzése szerint ez a projekt beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen a 60 órás továbbképzést a hét intézményből 173 oktató végezte el sikeresen, amire nagyon büszke. Nem véletlenül, hiszen országos szinten a Veszprémi Szakképzési Centrum iskoláiból jelentkeztek a legtöbben a tanfolyamra. Fontos motiváció volt az is, hogy a sikeresen végzők jó minőségű tabletet kaptak ingyen, amelyet mind az oktatásban, mind a privát életben használhatnak.

Ott volt a tájékoztatón Mayer Zsanett, a SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese is, aki elárulta, oktatóik kétharmada vett részt a projektben, ráadásul sikerrel vették az akadályokat. A SÉF tanárai a pandémiás időszakban át tudtak állni a digitális oktatásra, amihez szerinte ez a képzés is nagyon sokat tett hozzá.

A Jendrassik–Venesz Technikum oktatója, Gáspár András is megosztotta tapasztalatait. Elsőként azt, hogy az elkezdett digitális kompetenciamérésbe abszolút beleilleszkedik ez a képzés. Szerinte szerencsés volt a projekt szeptemberi kezdése, hiszen úgy lehetett igazán jól abszolválni a képzést, ha azt gyakorlatban is alkalmazni tudta. Bízik benne, hogy a jövőben is lesznek hasonlóan hasznos képzések.

A 173 tabletből elsőként a Táncsics Mihály Technikum oktatói vehették át sajátjaikat hétfőn, majd a következő napokban a többi eszköz is a gazdájához kerül.