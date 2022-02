Az elmúlt évek bebizonyították, hogy jó kezdeményezés volt a Civil évnyitó, amelyre a településért aktívan dolgozó civil szervezetek jelentős része delegál résztvevőket. A rendezvény célja az is, hogy ezek a találkozók akár későbbi együttműködések kiindulópontjai is lehessenek – mondta el a szervezők nevében Szendrei Szilárd. A Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület elnöke kitért arra is, hogy az elmúlt két év jónéhány szervezetnek okozott nehézségeket. Nemcsak rendezvények, találkozók, tagfelvételek maradtak el, hanem például a Nyugdíjas Klub, vagy a Mini Manó Klub életét szinte teljesen leállította a járványhelyzet. Az idősebb, illetve a legfiatalabb korosztály közösségi életéből nagyon fontos két év veszett el.

A Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vehette át az Örökség díjat 2022-ben Forrás: Molnár Sándor/Napló

– Azt gondolom, hogy a helyi közösségeknek van akkora ereje, hogy egymást erősítve, egymást segítve, a lehető legkisebb veszteséggel éljük túl ezt az időszakot, aminek a végére remélhetőleg már nem kell sokat várni – fogalmazott Szendrei Szilárd. Hozzá tette még, hogy az idei évben a civil szervezetek vezetőivel havonta szeretnének összejönni annak érdekében, hogy a kialakult nehézségeket könnyebben megoldják, és új lendületet adjanak Tótvázsony közösségi életének. Pozitívumként megemlítette, hogy a nehézségek ellenére, kétéve, a covid miatti lezárások előtt alakult meg egy új közösség, a Német Nemzetiségi Tánccsoport, akik felléptek a Civil évnyitón is. Emellett újra működik az Ifjúsági klub, amely közösségi élményeket nyújt a helyi fiataloknak, kamaszoknak, akik szintén fontos élményekből maradtak ki a járványhelyzet miatt.

A Civil évnyitón, már hagyományosan, átadták a Tótvázsonyi Hímző Műhely által 2017-ben alapított „Örökség díjat” is. Az elismerést az a személy, intézmény, vagy civil szervezet kaphatja meg, akik tevékenységükkel hozzájárulnak a tótvázsonyi közösség kulturális, erkölcsi, szellemi felemelkedéséhez. A községért végzett magas színvonalú munkájáért, a Tótvázsonyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vehette át a díjat 2022-ben.

A rendezvény Sipos Ferenc polgármester köszöntőjével és állófogadással zárult a művelődési házban.