Kiégett, kormos torony emlékeztet a szombat esti tűzte a fehér műemlék épületen, amit szalaggal körbekerítettek, ezt láttuk hétfőn. Senki nem mehet be a templomba, amíg szakemberek át nem vizsgálják, majd utána kezdődhet a helyreállítás.

- Szomorúan, aggodalommal néztem a tüzet szombaton este, és tehetetlenül, mert nem tudtam segíteni, így fogalmaz Bakos Frigyes esperes, plébános. Attól tartott, ha a tűz felfelé terjed, akkor lezuhanhat az egész toronysisak, de szerencsére ez nem történt meg. Az óra is megállt, fél nyolc után pár perccel, akkor gyulladhatott ki a templom, amit egy pizzafutár látott meg, ő szólt a tűzoltóknak.

Bakos Frigyes tiszteletbeli kanonok, kerületi esperes, plébánostól: Szomorúan, aggodalommal néztem a tüzet szombaton este, és tehetetlenül is, mert nem tudtam segíteni Forrás: Kovács Erika/Napló

- Sikerült létrehozni hétfőn egy külön bankszámlát a tósokberéndi templom helyreállítása érdekében, és rendeltem csekkeket is. Utóbbi később küldik, de az adományokat már lehet utalni, közölte Bakos Frigyes. Az esperes, plébános azt mondta, a katasztrófavédelem szerint a helyreállítás előtt statikusnak kell megtekinteni az épületet, akit a tűzoltók létrás emelőkosárban emelnek majd fel a toronyhoz. A helyreállítást a veszprémi érsek irányítja, aki még szombaton este a helyszínre sietett, illetve egy bizottság, amit tervez létrehozni erre a célra. Bakos Frigyes nagyon szomorúnak nevezte azt, ami történt a templommal, ahol a történtek miatt áramtalanítottak. Az oltásnál rengeteg víz bekerült a templomba, ahol a szószék alatt fel kellett szedni a járólapokat, és ott körülbelül félméteres gödröt ástak a tűzoltók, ahová összefolyt a víz, majd onnan szivattyúzták ki. Elmondta továbbá, ötvenegyedik szolgálati évét kezdte meg, és életében még soha nem történt hasonló eset. Beszélt arról is, hogy tervezik a templom, illetve a tetőszerkezet felújítását, amin már dolgoznak a szakemberek. Erre nagy szükség van, mert több helyen hullik a vakolat is, most pedig közbejött a tűz. Az a szerencse, hogy a torony és a tető között van egy ajtó, melynek a torony felőli része megégett, de szerencsére a helyén maradt, mert ellenkező esetben az egész tető is megsemmisülhetett volna.

Molnár-Földvári Viola: A tűzoltók megfeszítetten dolgoztak Forrás: Kovács Erika/Napló

- A szirénákra és a villogásra lettem figyelmes szombaton este, mire azonnal húztam fel a redőnyöket, és láttam a hatalmas füstöt, emlékezik Schedl Gyuláné. – Kisiettem az utcára és nem lehet elmondani, milyen volt látni az égő templomot, a mi templomunkat, ami mindig is az életünk része volt! Keresztelőket, esküvőket tartottak ott a nagyszüleim, a szüleim, mi, magunk is, mindannyian ide jártak és járunk ma is a szentmisékre, sorolja könnyezve Schedlné. -Borzasztó volt, ahogy a tűz pusztított! - jegyzi meg, és tartott attól is, ha a tűz terjed, akkor a közelben lévő háza is veszélybe kerül, de szerencsére a tűzoltók gyorsan megfékezték a lángokat.

Molnár-Földvári Viola kutyát sétáltatott, amikor hirtelen nagy fényre lett figyelmes, aztán meglátta az égő tornyot. Abban a pillanatban iszonyú robajjal berobbantak az ablakok, majd egy méretes parázs zuhant ki a fákra. –A tűzoltók megfeszítetten dolgoztak, a recsegő-ropogó hang, a hatalmas lángok, a látvány szörnyű volt, mintha egy borzalmas film pergett volna az ember előtt, hihetetlennek tűnt az egész! – fogalmaz.

A tósokberéndi Szent István Király templom helyreállításának számlaszáma: 11748038-24826327 A közleménybe kérik beírni: Ajka IV. Római katolikus templom felújítás