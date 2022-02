– Az elmúlt évben is tudtunk fejleszteni, biztonságosan működtek intézményeink, jutott létszámbővítésre, jól kezeltük a káreseményeket, tudtuk támogatni a civilszervezeteket – kezdte az évértékelőt a polgármester. – Büszkék lehetünk rá, hogy 2021. január elejétől a volt kórház felújított főépületében kiemelkedő felszereltséggel és színvonalon kezdhette meg működését városunk önálló, egyesített szociális intézménye. Központtá alakult továbbá a közművelődési intézményünk, mely újabb kiállítóteremmel és helytörténeti tárlattal bővült.

Miután a gazdaságosság jegyében a Városüzemeltetési Kft. feladatköre 2020-tól az épületeik karbantartásával és fejlesztésével bővült, többek között három szolgálati lakás, óvodai csoportszobák, valamint a volt kórház további ingatlanrészei újultak meg a folyamatosan esedékes munkálatok mellett.

November 27-én avatták fel a színháztermet

Forrás: DTV

– A legnagyobb előrelépés, hogy 1961 óta először sikerült teljesen felújítani a művelődési ház színháztermét, főként saját munkával, költséghatékonyan. A fejlődést segítette többek között a Magyar falu program, amelynek köszönhetően önkormányzati cégünk gépparkja bővült, a tavaly megvásárolt orvosi rendelőbe pedig orvosi eszközöket szerezhettünk be – mondta Ferenczi Gábor.

Az óvodakonyha után önerőből az iskolakonyhát is korszerűsítették nagy értékű eszközökkel. Számos ingatlanjukban történt fűtéskorszerűsítés új kazánok és klímák vásárlásával. A város több pontján parkosítottak, facsemetéket ültettek.

– Babaligeteket hoztunk létre, megkezdtük a Várkertben a Díszpolgárok sétánya, valamint az Emlékparkban a Tündérkert kialakítását. Árkokat, csatornákat tisztítottak a társaság munkatársai, a műtárgyakat, bútorokat felújították, a Makovecz lakóparkban a játszóteret szintén. Az illegális gumiabroncs-lerakat felszámolása a felénél tart, ebben kormányzati támogatás segít. Kiépíttettük a villanyhálózatot három ingatlanhoz, ezzel is segítve két civil szervezetünket. A népszerű babaprogramunk és az Idősek karácsonya mellett az óvodába induló gyermekeket is ajándékkal segítjük – jegyezte meg a polgármester.

Teljesen felújították a művelődési ház színháztermét a padlótól a tetőig, a közel 300 üléssel együtt

Forrás: archív

Az elmúlt években elsősorban a középületek fejlesztése történt, a hangsúly folyamatosan közterületek, utcák rendezésére helyeződik át. Négy városrészt jelölt ki a testület, a fejlesztési elképzeléseket a területi felosztáshoz igazítják.

– A Tókert újtelepi részén a Csokonai és a kapcsolódó mellékutcák csapadékvíz-elvezetését már nagyrészt megoldottuk, a Ligetvárosban és az Újváros régi felében előkészítés alatt van. Útépítő brigádot állítunk fel saját térkövünk és szegélyünk hatékonyabb hasznosítására, a gyalog- és kerékpárutak, árkok, padkák építéséhez. Utcajelölő állványokat és oszlopokat gyártattunk, új utcanévtáblákat rendeltünk. Elkezdtük az Új temető melletti terület rendezését, murvás parkolót alakítottunk ki – közölte Ferenczi Gábor. Hozzátette, hitel és tartozás nélkül, pozitív pénzügyi mérleggel zárták az évet.