Minden intézményegységének udvarára helyeztek ki etetőt és itatót, ugyanis örökös zöld óvodaként a madár- és állatvédelem kiemelten szerepel a nevelési programjukban. A kicsik tudják, azért fontos már ősszel elkezdeni az etetést, hogy mire megérkezik a zord, téli időjárás odaszokjanak. Balatinczné Németh Mónika, a Vizikék Óvoda óvodavezető helyettese kérdésünkre elmondta,

foglalkozásokon megismerkednek a madárhangokkal, a költöző madarakkal, és azokkal, akik itthon telelnek át. Verselnek, mesélnek, énekelnek a témakörhöz kapcsolódóan és sokat beszélgetnek a madarakról, a madárvédelemről. Azt is megtanulják az óvodás évek alatt, hogy az etetéshez cinkegolyót, olajos magvakat, gyümölcsöt használnak, tilos a kenyér és a sós szalonna. A Poppe Mentsd meg a madarakat cimű rajzpályázatán évek óta részt vesznek. Más pályázatokra is szívesen küldenek rajzokat, így a felkészülés során is mélyítik a kisgyermekek a tudásukat.