– Októberben többen jártak itt, mint júniusban, az őszi iskolai szünetnek és a kellemes időnek köszönhetően. Az ünnepeken ugyancsak nagy a forgalom, augusztus 20-án csaknem ezren sétáltak fel a romok közé. A vár népszerűségét növelte, hogy minden nap sötétedéstől éjfélig kivilágítva csodálható meg. Több falubeli örül ennek, elmondták, hogy az unokák naponta ellenőrzik esténként, megvan-e még, azaz megnézik fényeit. A turisták örülnek, hogy kutyabarát műemlék, pórázon vezetett kedvenceikkel együtt járhatják be. Az ebeknek meleg időben friss vizet biztosítunk – mondta el Amberger Dániel, aki tavaly június óta tölti be a várkapitányi posztot, azaz az intézmény vezetője.

Forrás: Rimányi Zita/Napló

Csoportok gyakran érkeznek a várba, főleg nyugdíjasok, akár negyvenen együtt. Diákok hasonlóképp. Az idegenvezetés során főként a legendákat élvezik. Tetszik nekik a Mazóviai Hedvigről szóló, aki állítólag megcsalta és megmérgezte urát, Garai János főnemest, ezért rabságra ítélték és elképzelhető, hogy Cseszneken tartották fogva. Mosolyogni szoktak, amikor hallják, hogy a Csesznek nevű malacról kaphatta a nevét a vár, neki állítottak vele emléket. Ugyanis a sziklái közt megbújó nagy kígyó falhatta fel, amelyet a disznópásztor bosszúból elpusztított. Szeretik felidézni a látogatók Wathay Lőrinc halálát, a vitézét, aki a török ellen védte a várát, ám feljegyzések szerint egy italozás nyomán puskaporos ágyúval felrobbantotta magát, a kaputorony mostani hűlt helyén. Megnézhetik az ülőfülkékké alakított lőréseket és az ajtódíszeket, az újrahasznosított faragott köveket, amiket lépcsőkbe építettek be az idők során.

Forrás: Rimányi Zita/Napló

Újév másnapján 336-an jártak a várban, januárban többen, mint decemberben. Mostanában inkább hétvégente látogatott. Tavaly megnyitották a keleti palotaszárnyat is az érkezőknek. Amberger Dániel azt tervezi, hogy a közeli községek vendégházaival együttműködik, vendégeiknek kedvezményesen mutatják be a várat. Több osztálykirándulás célpontjává szeretné tenni Cseszneket, tájházát is, rendhagyó, kalandos történelemórákon vehetnek részt a településen az iskolások. A várkapitány tervei szerint a látogatókról papír emlékképek készülhetnek hamarosan és akár éjszakai vártúrákra jelentkezhetnek. Nyáron valószínűleg várjátéknak ad helyet az erődítmény. Régi állapotát mutató fotókat szeretnének elhelyezni benne.