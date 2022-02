Az események sorát Kepli Lajos polgármester nyitotta meg, aki a jégpálya közepén állva arról beszélt, több tízezer látogató fordult meg a két hónapig működő ingyenes jégpályán. Hétvégente 1000-1500-an, hétközben pedig 300-400 korcsolyázót regisztráltak.

- A Balaton legnagyobb, ingyenesen használható pályája úttörő kezdeményezés volt a városban, azonban az elmúlt hetekben bebizonyosodott, hogy a téli időszakban is nyüzsöghet a part, és igény van a hideg hónapokban is a színes, közösségi programokra – fogalmazott, a város első embere.

Kepli Lajos elmondta, a korcsolyapálya a városi költségvetésből és egy sikeres, közel 16 millió forintos pályázatból épült meg és működött ebben a két hónapban. Hozzátette, az igényt látva, szeretnének hagyományt teremteni és 2022. év végén újra megnyit majd a pálya.

- Most bebizonyosodott az is, hogy nem lehetetlen küldetés a téli hónapokra programokat szervezni, a szezont elnyújtani egész évre. A városi szlogenünk is az, Együtt, egész télen! Élvezzük még ki a következő napokat, hiszen a pálya szerdáig a megszokott a nyitvatartással fogadja a látogatókat, utána bontják csak el – hangsúlyozta.