Porga Gyula, Veszprém pol­gármestere az eseményt felvezető sajtótájékoztatón kiemelte: az elmúlt években a rendezvényt támogató kör folyamatosan bővült.

– A Házasság hete felhívja a figyelmet arra, milyen fontos a hűség, az egymás iránti odaadás. A programok során nemcsak az ideális képet ismerhetjük meg, hanem rámutatnak a házassággal járó nehézségekre, a kihívásokra ugyancsak, illetve arra is, érdemes elköteleződni – hangsúlyozta a városvezető.

Udvardy György veszprémi érsek szerint az eseménysorozat a házasság ünnepe, amely az Istentől kapott közösséget erősíti meg.

– A mottó, miszerint Maradjunk együtt!, a hűségre irányuló gondolatot tükrözi. Azt, hogy ez egy teljesíthető cél. A Házasság hete nyitó szentmiséjét a katolikusok, míg a záró istentiszteletet a reformátusok bonyolítják le – fogalmazott.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte, február 13-án, vasárnap 16 órakor a Kálvin-parki gyülekezetben Há­zas-párbajjal vezetik fel az egész heti programokat.

– A házasság az életünk kiteljesedésének alapja, és a házastárs az Úr ajándéka. Nehéz manapság megtalálni az egyensúlyt a házasság, a család, a munka kihívásai között, azonban törekednünk kell rá minden körülmények között. Úgy vélem, a működő házasság kegyelmi állapot, ám azokat, akik nem ilyen szerencsések, segítenünk kell – emelte ki a püspök.

Héthelyi Réka fő szervező beszámolt róla, ismét meghirdették a rajzpályázatot a gyerekeknek, és újfent megtartják a Házasság ünnepe elnevezésű programot is. Új programelem lesz a gyémántlakodalmukat ünneplő párok ünnepsége, valamint a középiskolásoknak kiírt irodalmi pályázat is, ahol a 14 év feletti fiatalok egy novella formájában mutathatnak be egy példaértékű házasságot. Ezeken kívül február 18-án Rebuild – párkapcsolat-­építő workshop is szerepel a programok között, amelynek helyszíne a Pannon Egyetem aulája lesz, és aki ezen részt szeretne venni, annak kötelező lesz a regisztráció.