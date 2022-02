Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere megjegyezte, dicsőséges, de fájdalommal teli annak az emléke, amit ezen a napon felidézünk.

- Dicsőséges, hiszen a szabadságvágyunk és igazságérzetünk túlélését ünnepeljük ma, ugyanakkor keserű is, hiszen mindehhez hosszú évtizedek diktatórikus elnyomása, megfélemlítésben töltött évek kapcsolódnak, valamint ártatlan emberéletek milliói. Annál nagyobb bűn nem létezik, mint amikor kioltják egy ember életét - fogalmazott az alpolgármester. Hozzátette: a kommunizmus számlájára százmillió gyilkosság írható a világon, míg azok számát megbecsülni sem lehet, akiket a kommunizmus diktatúrája meghurcolt, bebörtönzött, a Gulagra küldött, kisemmizett, ellehetetlenített. Ez a rendszer az emberekből kiirtotta a bizalmat, az együttérzést, a jövőbe vetett hitet. Minden erejével azon munkálkodott, hogy rabigába hajtsa a testet és a lelket.

- Amikor a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk, a keserű érzések mellé dicsőség is társul. Ezt azoknak a honfitársainknak az érzése táplálja, akik a kommunizmus alatt sem hagyták kiirtani magukból az igazságérzetet. Lélekben sohasem hódoltak be a hazug rendszernek, és kitartásuk a rendszerváltással Magyarországon is meghozta az elégtételt - jegyezte meg Hegedűs Barbara.

Az alpolgármester úgy fogalmazott, az egykori rettegett pártvezérek neve ma már szitokszóként merül fel, mint Pap Jánosé Veszprémben, míg az '56-os hősök emléke előtt a legmélyebb tisztelettel adózunk, ilyen Brusznyai Árpád is. Hangsúlyozta, az utódoknak kötelességük megismerni a múltat, és mindent el kell követni azért, hogy a kommunizmus rémtettei soha többé ne ismétlődjenek meg.

A Brusznyai Árpád-emlékműnél koszorút helyezett el a Fidesz, a Fidelitas, a KDNP, az IKSZ és az 56-os Szövetség helyi szervezete. Az egybegyűltek mécseseket is gyújtottak.