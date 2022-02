A Nemesvámoson, a Magyar falu program keretében lépésről lépésre megújuló közösségi ház előtt megtartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Magyar falu program rendkívül sokoldalú, hiszen van egy otthonteremtési lába, ez a falusi csok, amelynek hatálya 2022. június 30-ig szól. A miniszterelnök viszont már bejelentette, hogy folytatódik, sőt bővül a program. Gyopáros Alpár elmondta, hogy rengeteg olyan tapasztalattal rendelkeznek, amelyek alapján jó javaslatokat tesznek majd a kormánynak a falusi csok bővítésére.

Zajlik egy állami mellékút-fejlesztési program is, amit falusi útalapnak hívnak. Ennek keretében 3000 kilométernyi mellékút már megújult az országban, amihez idén még 1500 kilométernyi útszakasz társul. Ezt a programot addig folytatják, amíg minden, településeket összekötő állami mellékútszakaszt fel nem újítanak.

Emellett tavaly tavasszal kezdődött a kistelepüléseken működő, hazai mikro- és kisvállalkozásokat segítő program, amelyben most is lehet pályázni 2-10 millió forintos támogatásra: eszközbeszerzéshez, illetve telephelyfejlesztéshez, működéshez.

A kormánybiztos elmondta még, hogy lezárult a kisboltok fejlesztését, nyitását célzó pályázat is. Ennek keretében több mint 1500 faluban sikerült boltot nyitni, vagy a meglévőt fejleszteni országszerte.

Kiderült az is, hogy a kistelepüléseken a legnépszerűbb a részben az önkormányzatok, illetve a civil szervezetek, egyházközségek számára nyitva lévő pályázati rendszer. Ennek keretében jellemzően alapinfrastruktúrát, alapszolgáltatásokat fejlesztenek, vagy hiányzó szolgáltatásokat pótolnak: orvosi rendelőket, óvodákat, járdákat, utcákat újítanak fel, kommunális eszközöket, falubuszokat szerezhetnek be a kistelepülések, illetve a civil szervezetek is bővíthetik eszközállományukat.

Gyopáros Alpár kiemelte, hogy rendkívül széles „étlapot” kínálnak, hogy a kistelepülések maguk választhassák ki a fejlesztési irányokat. Ennek érdekében már 2018 óta járnak kisebb-nagyobb konzultációkra, hogy beszéljenek a kistelepüléseken élőkkel, mert csak olyan fejlesztési irányokat határoznak meg, amit maguk a falvak kérnek.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő megjegyezte, nagyon örül annak, hogy a választókörzetében lévő települések élnek a Magyar falu program adta lehetőségekkel. Ilyen önkormányzat a nemesvámosi is, amely már 10 nyertes pályázattal rendelkezik, közel 200 millió forint értékben. A helyi közösségi ház kapcsán kiemelte, hogy akár a faluprogram mintaprojektje is lehetne, hiszen lépésről lépésre újul meg a gyönyörű épület.