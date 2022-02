Kiemelte, ilyen nehéz körülmények között a gazdaság mégis rendkívüli teljesítményt nyújtott, 6,4 százalékos növekedéssel. Ebben mindenkinek benne van a munkája, visszatértünk a járvány előtti teljesítményre, ami bizakodással tölt el bennünket az idei évre nézve - tette hozzá Kovács Zoltán.

Az országgyűlési képviselő rámutatott, ugyancsak beszédes adat, hogy a munkanélküliség 2010 óta 12 százalékról átlag négy százalék alá csökkent a térségben.

– A gazdaság meg tudta teremteni a béremelések és más juttatások alapját. A minimálbér 2022-ben átlépte a 200 ezer forintos lélektani határt, a bérminimum pedig elérte a 260 ezret. Ez a többi bér esetében is valamilyen emelést generál – jegyezte meg a Naplónak nyilatkozva Kovács Zoltán. A kormánypárti országgyűlési képviselő hozzátette, emellett számos szakmacsoport esetében ugyancsak béremelést hajtottak végre, vagy egyéb juttatás történt, nem beszélve az unióban is élvonalba tartozó családtámogatási rendszerről.

Kovács Zoltán évértékelőjében szólt a választókerületében megvalósult, illetve elindított főbb fejlesztésekről is. Kifejtette, ha csak a városokat nézzük, Pápán több milliárdos beruházás fejeződött be. Így az Ipari Parkban, elkészült a Sportcentrum, jelentős közlekedésfejlesztést hajtottak végre a Szabó Dezső utca környékén, megújult a Várkert és a kerékpárutak csaknem összefüggő hálózata jött létre. Folyamatban van a Kossuth utca és a Külső-Várkert megújítása is, emellett 2022-ben jelentős és látványos szakaszába ér a 83-as út építése Pápa és Győr között.

A képviselő kiemelte, Zircen megszépült a belváros, megtörtént a központban az úthálózat korszerűsítése, kerékpárút-fejlesztés is történt egészen Kardosrétig, újjászületett a Reguly Antal Múzeum és számos intézmény kapott új „köntöst”. Jól halad a zirci uszoda építése ugyancsak, emellett energiahatékonysági beruházásokat hajtanak végre a településen. Devecserben az Ipari Park fejlesztése valósult meg, szociális bérlakásokhoz és közterületi eszközökhöz jutottak a helyiek, továbbá folytatódik az egykori Berta Kórház épületének korszerűsítése.

– Mindezek mellett a Magyar falu programnak köszönhetően kiemelt szerepet kapott a vidék felzárkóztatása, az idei forrásokat is beleszámítva országosan összesen ezermilliárd forintos nagyságrendben. Ezáltal megújult a falvak intézmény- és úthálózata, korszerűbbé és biztonságosabbá váltak a településeket összekötő utak. Jelentősen nőtt a vidék megtartó ereje, többek számára vonzóvá vált a falusi élet a korszerűbb utaknak, illetve közintézményeknek, a bölcsődéknek és óvodáknak köszönhetően, valamint a beruházások által erősödött a társadalmi összetartozás is – fejtette ki lapunknak Kovács Zoltán. Hozzátette, 2022-ben tovább folytatódik a kistelepüléseket összekötő utak fejlesztése, valamint újabb és újabb intézmények újulnak meg.

Az országgyűlési képviselő megjegyezte, Veszprém megye 4-es számú választókerülete a legnagyobb a megyében, jelentős területet fed le, Vas és Győr-Moson-Sopron megye határától egészen Nagyesztergárig húzódik, és 87 települést foglal magába, köztük három várost.

A parlamenti munka tekintetében Kovács Zoltán elmondta, a tavalyi évben átlépte a hatszázadik felszólalását és túl van az ezredik indítványán. 2021-ben közel 130 törvényjavaslatot fogadtak el (63 új törvényt és 66 törvénymódosítást), emellett 26 parlamenti határozat született és megszámlálhatatlan rendezvényen vett részt.

A közelgő választás kapcsán kiemelte, a hátralévő időszakban még rengeteg munkát kell elvégezni, és köszönet illeti mindazokat, akik ebben részt vesznek és támogatják.

– A gazdasági élet szereplőitől kezdve az önkormányzatokon át az állampolgárokig nagyon sokan hozzájárulnak az ország gyarapodásához, jó úton haladunk. Amit eddig elértünk, az mind közös munka eredménye, nem lehet az úton megállni, visszafordulni pedig vétek lenne – zárta gondolatait Kovács Zoltán.