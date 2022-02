Ugyancsak „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesült Mánya János fafaragó, aki kiállításokon, vásárokon mutatja be remekeit, növeli a város hírnevét. Tanítja mesterségére a felnőtteket, a gyermekeket. A tavaly a Barátság Parkban felállított emlékpadokat ő készítette, önzetlen felajánlásként. A néphagyományok élő továbbörökítése terén végzett alkotómunkássága több mint négy évtizedre tekint vissza. Harmadikként pedig az említett elismerést a Pillerpék Kft. családi vállalkozás kapta. A bakonyi emberek körében is kedvelt országosan egyedülálló termékük, a burgonyás kenyér, melynek sajátossága, hogy főtt burgonyából készítik. Szinte nincs a városnak olyan eseménye, amelyet a cég ne támogatna. Továbbá a „Zirc Város Elismerő Oklevele” kitüntetést vette át Primász József kéményseprő is. Örömét leli abban, ha másoknak segíthet. Előfordult, hogy szenteste vitt melegséget egy kihűlt családi házba. Hallatlanul barátságosnak tartják a helyiek.

„Az Év Zirci Vállalkozója” kitüntetés átadásában – amit tavaly alapított az önkormányzat – részt vett Lingl Zoltán, a pénzügyi ellenőrző és gazdasági bizottság elnöke is. Elsőként Horváth István, a Vezir Hús Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója vehette át. Mára nemzetközi szinten elismert cégként tartják számon húsüzemét, amely ragaszkodik a sajátos bakonyi receptek ízvilágához. Vannak olyan termékek, amelyeket hazánkban az elsők között kezdtek itt előállítani.