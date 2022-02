A vasárnap 15 órakor kezdődött szent misét követően Nagy Károly apát kanonok mondott imát és áldotta meg a Szent Rita Közösségi Házat. Az ünnepségen Ovádi Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a kormány azért hívta életre a Magyar Falu Programot, hogy a vidéket erősítse. A képviselő örömmel jegyezte meg, hogy a márkóiak nagyon jól tudtak élni ezzel a lehetőséggel. Kiemelte azt is, hogy az utak és járdák építése, valamint az önkormányzati épületek megújítása mellett az is nagyon fontos, hogy a közösségekre is odafigyeljenek. Mint mondta, Prímász Róbert Gábor atya vezetésével a közösség ereje is megmutatkozott ebben a pályázatban, amihez gratulált a márkóiaknak.

Ovádi Péter, Prímász Gábor, Nagy Károly, Horváth Lajos bakonynánai plébános és Felker Zsolt berhidai plébános az avatón

Forrás: Molnár Sándor

Prímász Gábor Róbert, márkói plébános elmondta, hogy a folyamatosan fejlődő Márkón - amelynek lélekszáma évente mintegy 100 fővel gyarapodott az elmúlt években - az idekerülése óta azt tapasztalta, hogy fellendült a közösségi élet. Igény mutatkozott arra, hogy idősek és fiatalok, imádkozós, vagy akár kézműves csoportok összejöjjenek. Ebben a megújult épületben befogadnak olyan, nemcsak vallásos közösségeket, akiknek a kultúrotthon nagy lenne. A céljuk az volt, hogy a plébánia épület helyett egy meghitt közösségi teret alakítsanak ki és rendezzenek be.

Nagy Károly apát kanonok áldotta meg a Szent Rita Közösségi Házat Márkón

Forrás: Molnár Sándor

Az új közösségi házat Szent Ritáról nevezték el, aki a lehetetlennek tűnő kérések közbenjárója. Kiderült az is, hogy nem véletlenül, mert a helyiek Szent Ritához imádkoztak, amikor úgy volt, hogy Prímász Gábor Róbert atyát áthelyezik egy másik településre. Már el is búcsúztatták őt, amikor kiderült, hogy a plébános mégis Márkón maradhat.