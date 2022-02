Az önkormányzat még 2019 nyert 18,5 millió forintot a faluház korszerűsítésére a Magyar falu program keretében. A támogatásból megújult a villamoshálózat, nyílászárókat cseréltek, külső hőszigetelést és napelemeket is kapott az épület. A Belügyminisztériumtól kapott 7,8 millió forintot pedig fűtés-korszerűsítésre fordították. A falu program keretében újabb 5 millió forinthoz jutottak a faluház udvarának rendbetételére. Emellett egy új falugondnoki buszt is vásárolhatnak, amihez 15 millió forint támogatást nyertek a programban 2021-ben. A főleg az idősek szállításában nagy szerepet játszó jármű várhatóan május végén érkezik majd meg Vöröstóra. 10 millió forintos forrásból egy új kistraktort is beszereztek, amihez ágdaráló, szárzúzó, fűkasza és hótoló lap is tartozik. Nagy segítség lesz ez a településen keletkező zöldhulladék feldolgozásában, és az önkormányzati tulajdonban lévő két hektáros legelő gondozásában, illetve a Nagyvázsony és Vöröstó közötti összekötőút téli takarításában. Szintén a Magyar falu programból kaptak 1,1 millió forintot kutya-macska ivartalanításra, amivel elejét vehetik a nem kívánt szaporulatnak.

Az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosi Irodától 17 millió forintot nyert Vöröstó egy zarándokszállás kialakítására a faluház alagsorában. Tavaly nyáron 550, Tihanyból Pannonhalmára zarándokoló gyerek éjszakázott a településen, és 2022-ben is legalább 16 diákcsoport érkezésére számítanak.

Kontrát Károly megnézte a falu számára nagyon fontos segédeszközt, az új kistraktort isForrás: önkormányzat

A Kútkert elnevezésű közösségi tér kialakításának első ütemére 3,6 millió forint pályázati forrást nyert a kistelepülés 2021-ben. Fekete-Tracz Gabriella polgármester elújságolta, hogy újabb 6,4 millió forinthoz jutottak a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán, így folytathatják a fejlesztést. Fákat, növényeket ültetnek, padot, madárodúkat, rovarhotelt helyeznek el a klímavédelem jegyében, és egy újabb játszóelemet kapnak a gyerekek a Kútkertben.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő a napokban tett látogatást Vöröstón, ahol megnézte az elkészült fejlesztéseket és a további tervekről egyeztetett a polgármesterrel.

– Vöröstó, mint a többi kistelepülés a választókerületben, nagyon szépen fejlődött az elmúlt években. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az elmúlt két és fél év alatt 60 millió forint támogatást kapott a falu. Ez is azt mutatja, hogy a magyar kormány nem hagyja magára a kistelepüléseket – fogalmazott a képviselő.