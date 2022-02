– Ugyan a díjat nem nyertük el, de a közös munkát szeretnénk folytatni – nyilatkozta Hegedűs Barbara. – Az elmúlt néhány hónapot követően, illetve a zsűri visszajelzései alapján azt gondoltuk, hogy hasznos lenne, ha mindazokkal a szereplőkkel, akik a pályázati folyamatban végig velünk voltak, szakmai tanácsokkal láttak el és részt vettek a pályázat kidolgozásában, összeülnénk és kiértékelnénk a zsűri véleményét, továbbá azt, hogy miként tudunk a jövőben együtt dolgozni.

Az alpolgármester elmondta: az önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél több programelem valósuljon meg a jövőben a pályázatból. Ennek egy része a források függvénye, másrészt pályázni fognak például az ifjúsági koncepció megújítására, de workshopokat és találkozási lehetőségeket is megcéloztak.

– Személyes kedvencem a közösségi tér kérdése. Ezért a jövőben egy olyan helyet és funkciót kell találnunk, amely nemcsak ifjúsági ház, hanem egy ifjúsági központ is lehet. Akár egy olyan intézmény, ahová számos, az ifjúsággal foglalkozó szervezet be tud költözni, és amit a fiatalok is magukénak tudnak érezni – mondta Hegedűs Barbara. Korábban szóba került az egykori gyerekkórház újjáépülő épülete, de felmerült a volt Dimitrov is, amely valaha közösségi helyként szolgált.

Knauer Anna projektmenedzser arról beszélt, hogy ugyan a zsűri nem szavazta meg az Európa Ifjúsági Fővárosa címet Veszprémnek, azonban kifejezetten tetszett nekik a szervezők hozzáállása. Sőt, javaslatokat is tettek például, hogy másfajta gondolkodásmódra lenne szükség az önkormányzat részéről azért, hogy aktivizálni lehessen a fiatalokat. Egyebek mellett elhangzott az is, hogy a nehéz sorsú fiatalok megkeresésére is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.