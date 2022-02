A Nagy László Művelődési Központ aulájában Navracsics Tibor kormánybiztos a választókerület országgyűlési képviselőjelöltje köszöntötte az egyesület vezetése nevében az előadót, és megköszönte a hallgatóságnak, hogy hétköznap is áldoztak a szabadidejükből arra, hogy meghallgassák a „Veszélyben a Jövőnk” című előadást.

Forrás: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna

Nógrádi György előadása elején biztonság politikai összefoglalót tartott világpolitikai szempontok szerint, illetve hazánk szemszögéből is érintette Európa és Ázsia különböző pontjain jelenleg is folyó fegyveres konfliktusokat és azok ránk gyakorolt hatásait. A gyors, pörgő végig sziporkázó előadás fő mondanivalója Magyarország megváltozott külpolitikai gyakorlata volt, miszerint nem politikai szövetségekben, hanem hazánk gazdasági érdekeinek külpolitikai érvényesítésében van a jövő. A csaknem egy órás számtalan külpolitikai témát felvető előadást a hallgatóság feszülten csendben hallgatta. Ezt követően záporoztak a nézőközönség soraiból a kérdések, amelyek külpolitikai kérdéseken túl természetesen a Magyarország előtt álló országgyűlési válaszok esély latolgatására ugyanúgy kitértek, mint az orosz-ukrán helyzet lehetséges veszélyeire. Az előadó a beszélgetés során gyakran hangsúlyozta, hogy egyetemi tanárként nyíltabban fogalmazhat, mint ahogy azt a diplomaták vagy a politikusok teszik, így némely esetben kérte is a jelenlévő médiát, hogy válaszainak egy részét ne tegyék nyilvánossá. Az őszinte hangvételű magas színvonalú előadást követően a hallgatóság csaknem minden kérdésére választ kapott, és lehetőségük nyílt Nógrádi György elmúlt öt évben megjelenő összes könyvének megvásárlására dedikálására. Az előadás végén zárszóként Nógrádi György megköszönte Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselőnek is a meghívást és minden jelenlévőt arra buzdított, hogy vegyenek részt az április országgyűlési választásokon és mondjanak véleményt az elmúlt kormányzati ciklus eredményeiről.