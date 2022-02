Tavaly elmaradt a program, idén már nagyon várta mindenki. A több, mint 200 kilogrammos sertést a muraszemenyei, helyi nyaraló tulajdonos, Németh Tibor ajánlotta fel ebben az évben is, és szándéka szerint a következő években szintén számíthat rá a falu e téren. A böllér szerepét Szalai János és Nagy László Bajusz vállalta fel, mindent feldolgoztak. Reggelire sült vért és májat kínáltak, ebédre a csapatok sült kolbászait adták asztalra a bakonybéli és helyi főzők pörköltjeivel. Este a vacsorára orjalevessel, húsos káposztával, hurkákkal, kolbásszal terítettek, Tabi Adrienn énekszóval köszöntött mindenkit.

A kolbásztöltő versenyre 15 csapat nevezett, szokás szerint fogó pálinkákkal is. Utóbbiakat a közönség bírálta, a kolbásztöltő zsűriben Lukácsné Körmendi Gabriella, Csiki Tibor, Halász István, Fehér György és Marek Stach kóstolt. Fontos volt számukra a tálalás külleme, az íz, de a munka folyamatát ugyancsak ellenőrizték.

A disznóvágára elfogadták a meghívást a testvértelepülések is, a csehországi Dobruskáról érkezők a helyi sörgyárból sörrel támogatták az eseményt, a lengyelországi csoport szokásához híven kolbászt is töltött, a szlovákiai Nagymegyer küldöttsége Big Man együttese is megérkezett, ők rockzenével szórakoztatták a vendégeket. Az erdélyiek Csíkcsicsót képviselve megfogadták, hogy jövőre már a kolbásztöltésből is kiveszik részüket. A bakonybéliek forraltbort és vaddisznó pörköltet készítettek.

A kolbászhús gyúrás férfimunka volt itt is Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Murgulyné Illés Anna kézműves foglalkozást tartott napközben a gyerekeknek és mindenki megnézhette a Bernáth tanítványok által adományozott alkotások kiállítását. Délután Bodnár Attila és Pap Rita énekelt, este a bálban tombolát sorsoltak, az adományokat a disznóvágáson segédkezők és a meghívottak állták.