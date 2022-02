Sümeg polgármestere emlékeztetett rá, hogy ezzel kapcsolatban tavaly márciusban Polgárdy Imrével, a Veszprém Megyei Önkormányzat elnökével az érintett helyszíneken személyesen is egyeztettek.

- A 84-es főút feletti családi házas övezet utcáinak burkolása régi vágya az ott lakóknak. Most végre lehetőség nyílt arra, hogy pályázati formában az észak-keleti városrész úthálózatának jelentős részét aszfaltozhassuk, többek között a Vadrózsa és a Karolina utcákat, a Panoráma dombot, valamint Báróházi utcát. Hasonlóan fontos és kiemelt városfejlesztési elképzelés a városban új építési telkek kialakítása és közművesítése. Ez elengedhetetlen, hiszen lehetőséget kell biztosítani azoknak a sümegi fiataloknak, családoknak, akik továbbra is itt szeretnének élni és dolgozni. Másrészt azokra a vidékről érkező munkavállalókra is gondolni kell, akik akár rövid, akár hosszabb távon Sümegen tervezik jövőjüket és itt szeretnének letelepedni, családot alapítani. Ennek jegyében a Volán teleppel szemben lévő, úgynevezett "Porlepte" területén a megkezdett felvásárlást folytatja az önkormányzat, és közben elkészülnek a családi házas lakóövezet tervei is. A következő lépés itt a terület közműhálózatának tervezése, majd kialakítása lesz - mondta a polgármester. Végh László hozzátette, hogy a városban és környékén élők régi vágya realizálódott a 84-es főúton való új körforgalom megépítésével. A projektet nem csak az önkormányzat, hanem civilek is kezdeményezték - többek között a várat működtető Papp család - annak érdekében, hogy a fejlesztés megkönnyítse, és biztonságosabbá tegye a közeledést. A biztonságosabb közlekedést szolgálja a belvárosban kialakított, tavalyelőtt átadott körforgalmi csomópont és bizonyos fokig ezt várják az óvodai kereszteződésnél létesítendő új parkolótól is.