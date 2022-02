- Ezer szállal kötődünk a templomhoz, ott tartjuk a miséinket, engem személy szerint is minden ideköt - mondta Rieder András, az egyházközség képviselő-testületének világi elnöke, Ajka tósokberéndi városrészének Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselője, a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, aki nem messze lakik a templomtól. Őt egy kollégája értesítette a tűzről, aki közvetlenül a templom mellett él.

– Amikor kinéztünk az ablakon, láttuk, akár egy fáklya, úgy égett a templom - fogalmazott. Azt mondta, azonnal odarohant, néhány perc múlva már a helyszínre ért, ahol a tűzoltók már oltották a lángokat. Úgy gondolja, működött az isteni gondviselés, egyfelől azért, mert a közelben található az ajkai tűzoltóság épülete, és onnan gyorsan a templomhoz érkeztek a tűzoltók, akik precízen dolgoztak, és emberfeletti, nagyon komoly munkát végeztek, amiért minden köszönetet megérdemelnek. A képviselő a gondviselésnek tulajdonítja azt is, hogy ugyan átégett a harangtartó, de a helyükön maradtak a harangok, mert ha azok leszakadnak, akkor mindent magukkal vihettek volna. Az isteni gondviselés működhetett akkor is, amikor a torony sem kapott lángra, mert ha lezuhan, az is nagy rombolást végezhetett volna. Az is nagy szerencse, hogy a karzaton, ahol az orgona található, van egy ajtó, amin el lehet jutni a toronyba, és az ajtó megfogta a tüzet. Igaz, egyik oldala elszenesedett, de a tűz így nem terjedt tovább a főszentélybe.

A főhajó feletti tetőszerkezet is épen maradt, nem kapott szikrát, az is megmaradt, a torony égett ki a templomban.

Rengeteg felajánlás érkezik magánszemélyektől, vállalkozóktól egyaránt, az emberek anyagi tekintetben is segítenek, és felajánlották azt is, hogy dolgoznak, ha kell.

Forrás: Kovács Erika/Napló

- A minap ült össze a képviselő-testület, ahol Bakos Frigyes esperes plébános és jómagam tájékoztattuk a többieket a helyzetről, az atya folyamatosan tájékoztatja a veszprémi érseket is, aki a tűz keletkezésekor a helyszínre érkezett, és személyesen vette kézbe, illetve koordinálja az ügyet. A képviselő szerint a munkálatok megkezdéséig hosszabb idő is eltelhet, ugyanis szükség van katasztrófavédelmi, illetve statikai vizsgálatra, kárszakértőre. Csak mindezek után lehet egyáltalán bemenni a templomba takarítani, és amit lehet, rendbe tenni. Jelenleg az épület zárva van, biztonsági okból tilos oda bemenni.

- Folyamatosan kapcsolatban állok Navracsics Tiborral, a Fidesz-KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltjével, Ékes József korábbi és Fenyvesi Zoltán jelenlegi országgyűlési képviselőkkel, keresnek minket, amiben tudnak, segítenek. Navracsics Tibor arról tájékoztatott, hogy a statikai vizsgálatot a kormányzat magára vállalja, és közölte azt is, hogy a következő kormányülésre készül egy előterjesztés, mely a templom teljes felújítását érinti - hangsúlyozta Rieder András, aki üdvözölte, hogy már működik egy elkülönített, a templom helyreállítása miatt létrehozott külön számla.

A tósokberéndi Szent István király-templom helyreállításának számlaszáma: 11748038-24826327. A közleménybe kérik beírni: Ajka IV. Római katolikus templom felújítás.