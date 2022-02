Ács Krisztián, a Barát a Bajban Alapítvány elnöke elmondta, -Láttuk a polgármester felhívását szombaton délután, hogy az önkormányzat lehetőséget biztosít a háborús menekültek részére, beszélt az előzményekről Ács Krisztián. A Barát a Bajban Alapítvány elnöke azt mondta, este meg is érkeztek a háború elől menekülő emberek az önkormányzat egyik épületébe, valamennyien kárpátaljai magyarok. Az elnök tudomása szerint, ha szükséges lesz, az önkormányzat újabb helyeket is biztosít a később érkező embereknek. Beszélt arról is, hogy több család is érkezett, gyerekekkel együtt, a legkisebb két hónapos, a többiek tíz év körüliek.

Forrás: Barát a Bajban Alapítvány

Az alapítvány képviseletében az elnök Németh - Kovács Anita kuratóriumi taggal vásárolt be nekik, vettek egyebek mellett élelmiszert, tisztálkodó szereket, ruhafélét, a kisgyermekeknek pedig pizsamát, zoknikat. A háború elől menekült emberek megrendült állapotban vannak, kilátástalannak látják a helyzetüket, nagyon örültek a szállásnak, az adománynak, azt nem tudják, meddig kell maradniuk. A családoknak hirtelen kellett elhagyniuk otthonukat, egy sporttáskával, illetve egyetlen bőrönddel érkeztek, hátrahagyva egész életük munkáját. -Természetesen a továbbiakban is segít az alapítvány ezeknek az embereknek, és azoknak is, akik később érkeznek, fogalmazott Ács Krisztián elnök. Hozzátette, többen vittek már a menekült családoknak különféle adományt.