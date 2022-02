Az átadásról a Napló is beszámolt. A 34 esztendős csatár ugyanakkor szívesen válaszolt más mellett "sportos" kérdésekre is.

- A Játékidő Alapítvány négy éve jött létre, ám előtte is azon voltunk, hogy segítsünk másokon - mondta Szalai Ádám. - Úgy döntöttünk, hogy szeretnénk professzionálisabb szintre emelni a működésünket, és létrehoztuk az alapítványt.

Kiderült, három-négy havonta igyekeznek segíteni, karácsonykor mindenképpen. A labdarúgó megjegyezte, hogy az elmúlt időszakban a Magyar Labdarúgó Szövetség és a játékostársak összefogásával több családnak is tudtak segíteni. Céljuk az is, hogy segítségadásuk ne egyszeri alkalom legyen, hanem hosszú távon is működjön.

- Nem egyszerű a szervezés, hiszen keveset vagyok itthon, ezúttal is este jöttem, Veszprémből pedig azonnal indulok vissza a repülőtérre, a fővárosba, onnan pedig Németországba - utalt a tempóra a 78-szoros válogatott labdarúgó. - Az alapítvánnyal való munka a karrierem után biztosan könnyebb lesz, hiszen igyekszem majd minél több időt itthon tölteni, és szeretném jobban és még profibban művelni mindezt.

Szalai Ádám nem szerette volna részletezni, de annyit elmondott, hogy a Covid nem ártott a vállalkozásainak.

- Mindig is igyekeztem előre gondolkodni, ám az elmúlt két esztendőt tekintve elég nehéz a jövővel foglalkozni és azt tervezni - tette hozzá.

A december 21-ei műtétjéről annyit mondott, hogy "egy-két dolgot el kellett távolítani a koponyán belüli részből", és az egész karácsonyt a kórházban töltötte.

- A Covid megnehezítette a helyzetet, de mindenképpen azon voltam, hogy túl legyek ezen és az utána következő heteken, hiszen leletekre kellett várni. Minden jól alakult, minden rendben van, gyorsan felépültem - nyugtatta meg a szurkolókat Szalai Ádám, aki csereként az elmúlt hétvégén már pályára is lépett a német bajnokság legutóbbi fordulójában. - Nagyon köszönöm a szurkolók támogató üzeneteit!

Arra a kérdésre is igyekezett válaszolni, ami arról szólt: mennyire látja előre a labdarúgó-pályafutását?

- Ez egy nehéz kérdés - vágta rá. - Olyan sok nincsen hátra profiként, ezért természetesen tervezek az utána következő időszakra, de ameddig ilyen magas szinten és ilyen bajnokságban tudok játszani, addig élvezem minden pillanatát. Ebben az évben 35 éves leszek, és bizony nem sok ilyen idős labdarúgó aktív a Bundesligában.

És hogy van-e reális esély arra, hogy a honi élvonalba igazoljon ezután?

- Nem látom reálisnak, hogy itthon vezessek majd le - jelentette ki Szalai Ádám.