Kiemelte, tavaly áprilisban döntött az Országgyűlés a kormány előterjesztése alapján arról, hogy a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességben részesülnek. – Ez egy teljesen újszerű megoldás, melyre Magyarország történetében még nem volt példa – mutatott rá.

Megjegyezte, január elsején lépett hatályba az intézkedés, ami a februári kifizetések tekintetében már éreztette hatását, és ehhez társultak különböző ágazati béremelések is. – Ez egy év alatt akár 780 ezer forint szja-megtakarítást is jelenthet a fiataloknak. Aki pedig családos, az adott esetben még a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel, illetve családtámogatási kedvezményekkel is élhet – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Pozsgai Réka fiatal pedagógus kiemelte, 25 év alatti fiatalként nagy öröm számára az szja-mentesség, emellett kezdő pedagógusként tíz százalékos béremelésben is részesül. – Úgy gondolom, ez minden fiatal számára kellő motivációt ad – tette hozzá. Elmondta, az szja-mentesség vonatkozik a diákmunkára, a gyakornoki munkáért kapott fizetésre, továbbá a táppénzre is.