Szinte soha nem fogyott ki az ötletekből, másokra éppúgy gondolt, mint szeretteire. Nemrég hosszú ideig tartó betegsége legyőzte. Ám épp amiatt, hogy magának át kellett éreznie, milyen megküzdeni a kegyetlen kórral, támogatta a hozzá hasonló sorsúakat segítő szervezetet, a magyar gyermekonkológiai hálózatot. Amikor tavaly év vége felé rosszul lett és kórházba került, már érezte, készülnie kell a búcsúra. Megfogalmazta családjának hagyott soraiban, hogy azt szeretné: ne vigyenek virágcsokrokat temetésére, akik részt vesznek a szertartáson. Azt kérte gyermekeitől, férjétől, tolmácsolják kérését, miszerint akik koszorút vettek volna, azok inkább az erre szánt pénzt adományozásra fordítsák. Mindezt lánya, Németh Anna mondta el lapunknak. Felidézte, édesanyja a kezdeményezését azzal indokolta írásában, jó lenne hozzájárulni ahhoz, hogy "a kis betegeknek legyen esélyük felnőtté válni".

A Wolf Irén nyughelyén tartott megemlékezésen rengetegen vettek részt és meghallották végakaratát. Az általa megjelölt, daganatos betegeket segítő szervezet javára ajánlottak fel pénzt. Több mint hatszázezer forint gyűlt össze, amit a család elutalt jótékony célra. Anna úgy véli, ilyen értékben nem vettek volna virágdíszeket édesanyja temetésére a gyászukban osztozó rokonok, barátok, de megérintette őket az elhunyt szándéka. "Úgy gondolták, egy-egy szál virágot hoznak magukkal, és ebben az volt a legszebb, hogy szinte mindenki egy szál sárga rózsát vett, ami édesanyám kedvenc virága volt. Nem hittem volna, hogy ennyien így ismerték" – állítja Anna.

"Az emberek érezték, hogy szeretetét így szeretné továbbadni anyukám. Önzetlen búcsúzással. Annyira rá vall ez a tette is. Mindig igyekezett kicsit másképp, kicsit mindig jobban, többet tenni másokért. Ebben volt jó és hatására ezúttal is többen megszólítottnak érezték magukat" – fogalmazott a fiatal és hozzátette: jó volt látnia neki, testvéreinek és édesapjának, hogy sokan megértették Wolf Irént. Összefogtak egy jó célért, ahogy már külföldön számos példa akadt rá: sírhalomra kerülő koszorúk helyett úgy adományoznak pénzt, hogy az jól hasznosuljon. A búcsú virágainak egy része helyett a jó szív szeretetét adják így tovább. Németh Anna is úgy érzi, ezt szolgálja édesanyja emlékét, ez az egyik öröksége Wolf Irénnek: a közösség erejének bizonyítása és annak szemléltetése, hogy egy-egy ember szemléletmódja is számít.