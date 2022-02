-Mi, Várpalotán, Pétfürdőn, Balatonfűzfőn, Balatonalmádiban, Balatonfüreden és környékén pontosan tudjuk, hogyha munka van, minden van. Márki-Zay Péterrel, a baloldal választott vezetőjével ellentétben, mi igen is fontosnak tartjuk, hogy legyen minimálbér, és ennek szintje a lehető legmagasabb legyen. Ezért is támogatjuk, hogy idén januártól 200 ezer forintra nőtt a minimálbér és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér, fogalmazott Konrát Károly. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a minimálbér így magasabb lesz a Gyurcsány-féle baloldal által fizetett 2010-es átlagbérnél. Ráadásul az idén januártól nem kell jövedelemadót fizetni a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer forinttal emelkedik a keresetük. -Jó, ha felidézzük, mit üzent a fiataloknak a baloldal vezetője Gyurcsány Ferenc, amikor kormányon volt. Szó szerint azt mondta: El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni. Ennek a baloldalnak a szekerét tolja a helyi jelöltjük is, aki azért küzd, hogy újra hatalomra kerüljenek azok, akik már egyszer tönkretették az országot! Ne hagyjuk, legyünk ott minél többen április harmadikán! – hangsúlyozta Kontrát Károly.