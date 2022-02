A kulturális műsorral egybekötött rendezvényen sokan jelmezt öltöttek magukra, ezzel hozzájárulva a jó hangulathoz. A gógánfai művelődési ház udvarán a gyerekek nagy örömére folyamatosan dolgozott Dömötör Zsolt világbajnok lufihajtogató, és ezúttal sem akadt olyan kérés, amelyet nem teljesített volna. Amíg a csapatok készítették a forralt bort, az ételt, a konyhában formálódott a farsangi fánk, addig a színpadon a jelmezesek felvonulása, bemutatkozása hozott vidám perceket a szép számmal megjelent helyi közönség számára. Előbb a gyerekek léptek a lelkes publikum elé, majd a felnőttek, akik között Nagy Márta polgármester asszony is feltűnt vadnyugati felszerelésben. A bemutatkozó tánc után kérdésünkre úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy egy közösséget építeni csak úgy lehet igazán, ha ő polgármesterként is része annak. - Így én is hozzájárulhatok a jó hangulathoz, amelyre most igazán szükség van itt a településen, de a Covid járványra gondolva országosan is. Ez a télűző, tavaszváró mulatság éppen azzal a céllal jött létre, hogy az embereknek közösségi élményt adjon, s a tél szürkesége, a járvánnyal összefüggő nehézségek után felszabadultan tölthessenek el együtt egy szép napot - hangsúlyozta Nagy Márta.

A gógánfai forralt bor főzőversenyre tíz csapat nevezett, míg a fánksütésben tizenketten mérték össze tudásukat - tudtuk meg a szervezők nevében nyilatkozó Némethné Tóth Mónikától. Hozzátette, a jól sikerült rendezvény előkészítésében, lebonyolításában a könyvtáros, Aranyné Karalyos Tünde Mária, illetve Nagy Márta polgármester segített. Szerencsére az idő is kegyes volt hozzájuk, így a művelődési házhoz kilátogató helyiek egy valóban örömteli, emlékezetes és minden bizonnyal hagyományteremtő program részesei lehettek.