Zökkenőmentes az élet Tihanyban a felújítások alatt is, nem maradtak el a vendégek, kitűnőek a programok. A fejlesztéseket, terveket hosszan sorolja a polgármester.

-Az új óvoda és bölcsőde megépítése a tizenkét lakással látványosan gazdagít minket. Bölcsőde nem volt, a fiataloknak épített otthonokkal együtt ez növelheti a település népességmegtartó erejét. A régi óvoda, a Hevesi villa eladása szóba sem kerül, mert az épület a szülőknek és nekem is érzelmi kérdés, én is oda jártam óvodába. Ott például önkormányzati tulajdonú apartmanházat lehetne létrehozni, mely bevételt jelentene, fogalmaz Tósoki Imre. Hozzáteszi, rá vannak utalva a gazdálkodásra, jövedelemtermelésre a speciális helyzet miatt, mert nincsenek cégek, vállalatok, hogy az adóból élhetnének, ők a turizmusból gazdálkodnak.

A félszigeten rendet, tisztaságot kell tartani, ápolni a növényzetet, karban tartani, javítani az utakat, lépcsőket. Elvárják az emberek az ingyenes strandok működtetését is. A polgármester a jövőről kifejtette, a már elnyert támogatásokkal valósítják meg az új óvoda, bölcsőde és lakás projektet. A Magtár restaurálása, turisztikai látogatóközponttá átalakítása elkezdődött. Ott hozzák létre a helyi turisztikai fogadóközpontot, és jelenlegi szűkös helyéről odaköltözik a Tourinform iroda, számos új szolgáltatást is odatelepítenek, kiállításon mutatják be Tihany múltját, jelenét.

A Tihanyi Művészek Élményházának megépítése nemsokára befejeződik, a végéhez közelít a visszhang-dombi információs pont és a nyilvános mosdó kialakítása. Lényeges a Csokonai-liget felújítása, és rövidesen befejeződik az apátsági lépcsősor felújítása. Tósoki Imre kifejtette, vannak projektjeik, melyekre már megkötötték a támogatási szerződést. Ilyen az új, korszerű falugondnoksági központ építése, a Belső-tó partján lévő értékes terület rehabilitációja, a rendezvények miatt. Az építkezéseknél a légkábeleket földbe teszik, közműépítések után rendbe hozzák az utakat. A Belső-tó, az óvoda és a Kossuth Lajos utca között felújítják a járdákat, turisztikai útvonalakat alakítunk ki. Legfontosabb feladat a forgalomtechnikai program az Ősközségért, a helyiekért. Ennek része a révi és a fogadókapuk építése, a környezetkímélő, alternatív közlekedési eszközök, akár beléptető kapuk alkalmazása, mely kiemelkedő Tihany élhetősége miatt.

-A félszigeten nem új attrakciókat kell létrehozni, mert Tihany önmagában az. Behoztuk az évtizedes lemaradást a turisztikai infrastruktúrában, a szolgáltatásoknál. Most a korrekciók, a kisebb hiányok pótlása történik, az épített és a természetes környezet javítása. Ez hosszú távú feladat, melyhez kiszámítható pénzügyi, gazdasági környezetre, főleg stabilitásra, társadalmi támogatásra van szükség, állítja Tósoki Imre.