A város idei költségvetését pénteken nyújtotta be Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) a közgyűlésnek. A büdzsé főösszege idén 58,9 milliárd forint, ez ötven százalékkal haladja meg a tavalyi számot. Porga Gyula hangsúlyozta, soha nem látott fejlesztési időszak előtt áll a város idén, köszönhetően főként az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programon keresztül, valamint a Modern Városok Programban Veszprémnek ítélt állami forrásoknak. Emellett az európai uniós TOP-program forrásokat is felhasználják a beruházásoknál. A beruházások azért is fontosak, mert a város jövőre viseli az EKF-címet. A polgármester elmondta, a közel 60 milliárd forint összegű költségvetés mintegy kétharmada jut fejlesztésre, egyharmadát működésre fordítják. A működési kiadások mintegy 20 milliárd forintos összegéből oktatásra 18 százalék, sportcélokra öt százalék, a szociális-egészségügyi feladatokra 14 százalék jut.

Porga Gyula az idei fejlesztések közül kiemelte a 8-as út déli elkerülőjének építését, amely idén befejeződik. A belterületi úthálózat korszerűsítését több mint három milliárd forintból végzik el. Befejeződik a volt Ruttner-ház és a volt gyermekkórház felújítása jövő év elejére, és végrehajtják a zöld város programot, amellyel egy új belvárosi park jön létre. Rendbe hozzák a vasútállomás környezetét, és elkészül a Veszprémből Márkó, Bánd irányába haladó kerékpárút, valamint elkezdődik a Gyulafirátótra vezető bicikliút építése. Rövidesen elkészül a volt húsáruház épületében a digitális oktató és szórakoztató központ. A polgármester egyeztetett a város tizenkét egyéni körzetének képviselőjével, Veszprém minden pontján újulnak meg közparkok, játszóterek.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Újságírói kérdésre válaszolva közölte, a költségvetésben hitel felvételét nem tervezik, jelentősebb fejlesztési hitele a városi cégek közül a V-Busz Kft.-nek van. A költségvetés tervezetét jövő héten a bizottságok tárgyalják, a büdzsét a február végi közgyűlésen fogadhatják el a képviselők.