Több mint kétéves tervezési és előkészítési időszak után megkötötték a kivitelezési szerződéseket, így megkezdődnek a munkálatok. 2025 végéig a többi között megújul az érseki palota, a Szent Mihály-székesegyház, a kis- és nagyszeminárium, a nagypréposti palota, a Tejfalussy-palota, a Szent István- és a Szent Imre-templom.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az érseki palotában pénteken arról beszélt, a kormány politikailag, jogilag és anyagilag is elkötelezte magát a veszprémi Európa kulturális fővárosa program mellett, amelyet kiegészít az érsekséggel történt megállapodás, amely a vár felújítását foglalja magában. Hozzátette, a régió fejlesztésének harmadik eleme a Modern városok programja. Kiemelte, az egyház a mindennapi élet része, a fejlesztés turisztikai és kulturális szempontból is jelentős hozadékkal jár, a térség lelki, szellemi és gazdasági fellendítését szolgálja, és hozzájárul ahhoz, hogy a régió újra betöltse azt a szerepet, amely Szent István óta meghatározta.

Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke elmondta, az érsekség mottója a fejlesztéshez is kapcsolódik: „Őseink hite a jövő reménye”. Ezt a feliratot az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus idején a Boldog Gizella-kápolna oltárán helyezték el. Hangsúlyozta, a hit kultúrát teremt, a fejlesztést egységes szellemi koncepció alapján végzik, megbecsülve az ősök hitét és előretekintve a jövőbe. A rekonstrukció hitéleti, kulturális, turisztikai beruházás, amely munkahelyeket is teremt. A támogatásért köszönetet mondott a kormánynak.

Navracsics Tibor, a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program megvalósításáért felelős kormánybiztosa kiemelte, előbb született írásos forrás a várról és a székesegyházról, mint hogy a honfoglalás megtörtént volna. A veszprémi vár Sarolta és Gizella kedvenc lakhelye volt, itt tett szüzességi fogadalmat Szent Imre, és a történelem folyamán később is számos meghatározó egyházi személy alkotott és élt a várban, akik nemcsak Veszprém, hanem az ország szellemiségét is megtartották. A vár megújulásával a város, a térség és az ország is új lendületet kap, jegyezte meg. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszönetet mondott azért a kormányzati segítségért, amely lehetővé teszi a vár épületegyüttesének fejlesztését. Hozzátette, a Modern városok vrogram infrastrukturális fejlesztéseinek nagy százaléka elkészült, míg az Európa kulturális fővárosa 2023 program révén szintén régóta várt fejlesztések valósulnak meg. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, a város ambiciózus terve, hogy 2030 Európa legélhetőbb városai közé kerüljön a maga kategóriájában. Ehhez hozzájárul a vár megújítása is. Méltatta a főegyházmegye érsekének fejlesztés iránti elkötelezettségét.

Vörös Tamás érsekségi főépítésze arról beszélt, a történelmi léptékű fejlesztés országosan is egyedülálló lesz. A rekonstrukcióval a vár részben rejtett elemei, térrészei is láthatóvá válnak. Hozzátette, a beruházás során az egyik cél, hogy feltárják az utóbbi évszázadok kiemelkedő építészeti értékeit, és a korok szellemiségét megőrizve a helyreállítás a mai építészeti látásmóddal párosul majd. Az érsekség tulajdonában 18 műemlék épület található a várban, ezek 35 ezer épített, és 10 ezer négyzetméter szabadtéri területet jelentenek. A fejlesztés udvarok és kertek összenyitását, új funkciók telepítését is magában foglalja. A főépítész arra is kitért, több száz szakember közös munkája teszi lehetővé a kivitelezések elkezdését, jelenleg tíz építész-generáltervező, két kert- és tájépítészi, hat mérnöki és műszaki, egy-egy turisztikai és tartalomfejlesztési csapat dolgozik a megvalósításon.

A rendezvényen közreműködött a Mendelssohn Kamarazenekar Kováts Péter irányításával.