A település önkormányzata 2,3 millió forinttal egészítette ki a Magyar Falu Program keretében kapott 15 milliós pályázati támogatást, hogy megvásárolhassák a jól felszerelt falubuszt. Az új Volkswagen Transporter összkerék meghajtású, amire a hárskúti időjárási viszonyok miatt volt szükség, hogy télen, a havas utakon is jól elbodoguljanak.

Tábori Ferenc polgármester és Zöld Tamás falugondnok vasárnap megmutatta az új járművet Ovádi Péternek is. Az országgyűlési képviselő elmondta, hogy Hárskút község élen jár, ha fejlesztésekről van szó. A faluban megújult a posta, az óvoda, az orvosi rendelő, az önkormányzat épülete, és mindig ambíciós terveik vannak. Kiemelte ugyanakkor, hogy örül annak, hogy a falu program autó vásárlásra is lehetőséget nyújt, aminek a beszerzése önerőből nagyon megterhelő lenne egy ilyen kis önkormányzatnak. A helyi civil szervezetek sok rendezvényre elmehetnek a kisbusszal, ami még jobban összekovácsolja a közösséget. Emellett a jármű segítséget nyújt azoknak is, akik egyébként nem tudnának eljutni a megyeszékhelyre ügyeket intézni.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Az új, kilencszemélyes kisbusszal az időseket szállítják majd például orvoshoz Veszprémbe, az óvodásokat rendezvényekre, a nemzetiségi dalkört fellépésekre. Az ebédet is ezzel szállítják a rászorulóknak a faluban és kirándulásokra is elviszik majd a hárskútiakat. Sokoldalúan kihasználják tehát a járművet, amelynek árát a pályázati forrás mellett, a régi falubusz eladásából befolyt összeggel pótolják ki.

Forrás: Molnár Sándor/Napló

Tábori Ferenc polgármestertől megtudtuk még, hogy Hárskút község önkormányzata több új pályázatot is beadott a Magyar Falu Programban. Pályáztak az alsó temető ravatalozójához, a művelődési ház dolgozójának bértámogatására és új játszótéri eszközöket is szeretnének beszerezni, a régi, elkorhadt fajátékok helyett.