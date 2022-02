Tábori Ferenc polgármester a fejlesztések kapcsán lapunknak elmondta, hogy újabb tízmillió forintos támogatást nyertek a művelődési ház felújítására a Magyar falu programban. A kapott pályázati forrásból megújult a fűtési rendszer, nyílászárókat, vízvezetékeket, lámpatesteket cseréltek, és felújították a mosdókat is. A munkálatok 2022. január végén fejeződtek be.

A Magyar falu programnak köszönhetően sikerült egy új traktorhoz és egy új falubuszhoz is hozzájutni. A traktorhoz beszerezhettek sószóró, seprő-, szárzúzó adaptert is, és idén érkezik majd egy utánfutó is a jól hasznosítható munkagéphez. Az új, kilencszemélyes falubuszhoz 15 millió forintos pályázati támogatást kaptak, amit az önkormányzat 2,3 millió forinttal egészített ki, hogy egy összkerék-meghajtású VW Transportert vásárolhassanak, amelyre a hárs­kúti téli időjárási viszonyok miatt van szükség.

Sikeresen pályázott az önkormányzat a ravatalozó felújítására is, ez idén valósul majd meg, és ennek keretében kicserélik a nyílászárókat, valamint kívül és belül is megújul az épület. Tavaly pozitív döntés született arról is, hogy a Kossuth és a Rákóczi utca aszfaltburkolatának felújítása bekerült a TOP Plusz pályázat keretébe.

A polgármester kiemelte azt is, a járványhelyzet 2020-ban megmutatta, hogy milyen rossz az, ha elmaradnak a közösségi rendezvények. Szerencsére tavaly már sikeres és jó hangulatú falunapot, valamint több kisebb rendezvényt is megtarthattak. Emellett a Mézes Hárskút mézeskalács-­kiállításra is újra bemehettek az emberek. Ezek a programok hozzájárultak ahhoz, hogy újra felpezsdült a közösségi élet a faluban.

A tervekről Tábori Ferenc megjegyezte, hogy pályáztak a másik ravatalozó felújítására, valamint a játszótér fejlesztésére és a Fő utcai járda épí­tésére is.