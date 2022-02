Fenyvesi Zoltán, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője elmondta, hogy Nav racsics Tibort teljes mértékben támogatja a következő iz galmas időszakban, hogy utódja nyerje meg a választást április 3-án. Arra biztatta a térség polgármestereit, civil szervezeteit és lakosságát, hogy ők is ezt tegyék, ugyanis egy olyan dinamikus kép viselőre van szükség, aki elő tudja segíteni a térség fej lődését. Fenyvesi Zoltán, a Fidesz–KDNP jelenlegi országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Navracsics Tibor nagy tudással és tapasztalattal bír, ezért kiváló képviselője lesz a választókerületnek.

Navracsics Tibor elmondta, hogy könnyű volt együttműködnie Fenyvesi Zoltánnal, akivel hasonlóan gondolkodnak, és aki rendkívül sikeres képviselője volt a választókerületnek, amely jelentősen fejlődött.

– Számomra nem elsősorban politikai és különösen nem pártpolitikai kérdés a fejlesztés. Hajlandóak vagyunk mindenkivel együttműködni pártpolitikai hovatartozás nélkül, akik a térség gyarapodását akarják szolgálni, az itt élők érdekeit akarják képviselni, és számukra magasabb életszínvonalat, jobb életkörülményeket biztosítanának – fogalmazott Navracsics Tibor, aki hozzátette még, hogy amennyiben megválasztják, azon dolgozik majd az Országgyűlésben, hogy az itt lévő kistelepülések, városok és a térség minden polgára lehetőség szerint jobban boldoguljon.

Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke kiemelte, azon munkálkodtak eddig is, hogy a kistelepülések meg tudják szerezni az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges forrásokat. A kistérséghez tar­tozó huszonnyolc település rendkívül sikeres négy-öt évet zárt. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy az országgyűlési képviselők segítségével a lehető legtöbb állami forráshoz jussanak a települések fejlődése érdekében. Ebben nagy segítségükre volt Fenyvesi Zoltán és Navracsics Tibor is, ezért szeretnék, ha ez az együttműködés folytatódhatna a jövőben is.

Fábry Szabolcs, Nagyvázsony polgármestere köszönte Fenyvesi Zoltán munkáját, aki azon kevés parlamenti képviselők közé tartozik, aki valóban jelen van a falvakban. Navracsics Tibort pedig azért ajánlotta jó szívvel, mert több mint húsz éve ismeri. A polgármester kiemelte, hogy Nagyvázsonynak és a térségnek egy olyan józan, eltökélt és harcos képviselőre van szüksége, mint amilyen Navracsics Tibor. Reményét fejezte ki, hogy a választás nem borítja fel azt a folyamatot, mely az országban és a falvakban elindult.

Fenyvesi Zoltán kérdésre válaszolva elmondta a sajtótájékoztatón, hogy „billegő” a Veszprém megye 3. számú választókerület, ahol mindig kemény küzdelem zajlott a korábbi választásokon is a győzelemért, és 2022-ben ez még inkább így lesz. Ezért úgy gondolja, hogy Navracsics Tibor több szavazatot tud hozni majd, mint amennyit ő tudna a választásokon, ezért történt a váltás.