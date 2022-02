Ahogyan arról lapunkban többször beszámoltunk, a Jókai utca 8. szám alatti egykori Ruttner-ház az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programban megújul. A helyszínen ifjúsági szállás kap helyet, a patinás épület udvarában kávézó nyílik. Itt hozzák létre a várbörtönmúzeum fogadóközpontját, és a vár elérését megkönnyítő szabadtéri liftet helyeznek majd itt üzembe. A törvényszék épületének külső falán álló, sokfelől látható őrbódénak – amelyet a felújítás érdekében kellett elbontani – izgalmas története van. Az első változata feltehetően az 1950-es évek elején épülhetett. Ami biztos, hogy egy 1960-ban készült légi felvétel már ábrázol egy külső őrhelyet, amely egy kis ablakokkal ellátott, nyeregtetős faépítmény volt, közölte érdeklődésünkre a beruházást lebonyolító Veszprém 2030 Kft.

Forrás: Veszprém 2030 Kft.

Hozzátették, a faszerkezetes bódét 1992-ben, a veszprémi törvényszék külső felújításával egy időben váltotta az, amelyet most elbontottak. Érdekesség, hogy az őrbódét a Bakony Harci Helikopter Ezred bátor pilótájának köszönhetően emelték a helyére. Bár akkor igen sok pénzbe került a beavatkozás, de a megszökött rabok kézre kerítésének költségei a többszörösére rúgtak. A kilencvenes évek elejéig hat rab is megszökött az ország egyetlen még működő várbörtönéből, a fűrészelős módszer mellett a régi faszerkezetes bódét is igénybe véve úgy, hogy összekötött lepedők segítségével ereszkedtek le a Jókai utca 8. udvarába. Az új és korszerű, reflektorral és kamerával ellátott őrtorony ezért került a régi helyére. Amióta a börtön átköltözött jelenlegi helyére, az őrbódé használaton kívül állt, elrozsdásodott és életveszélyes állapotba került.

Forrás: Veszprém 2030 Kft.

A bontással a Pepe Alpin Kft.-t bízták meg. Az alpinisták darabonként bontották el az egész őrbódét a falsíkig múlt héten, kötéltechnika segítségével. A munkálatokkal annyira jól haladt a profi csapat, hogy két nap alatt felszámolták a hatalmas szerkezetet. Az alpinisták egyébként a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat tagjai is. A Veszprém 2030 Kft., mint lebonyolító szervezet folyamatosan ellenőrizte, hogy minden szakszerűen, időben és biztonságosan történjen.

Az önkormányzati tulajdonú műemléképület, a Ruttner-ház felújítása és korszerűsítése után az őrbódé helye sem marad üresen, a lift és a várfalsétány lehetővé teszi, hogy a várbörtön közvetlenül látogatható legyen. – Jegyvásárlás után az udvarról egy 1000 kilogramm teherbírású és 13 személyes, körülbelül 18,5 méter gerincmagasságú, sátortetős, acélszerkezetű, üvegfalú és kerámia árnyékoló burkolattal ellátott lift épül majd ide, amely három szintet szolgál ki. Az első emeleti kijárata vészkijáratként akkor is használható, ha a szállás zárva van. A liftből az első emeleten kilépve egy új függőfolyosó-szakaszra érkezünk, amely a meglévő várfal mentén húzódik, és az udvart három oldalról körülvevő közlekedőt negyedik oldalról bezárja, így körüljárhatóvá válik az épület belső tere – magyarázta Lamos Péter, a Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője. Az épület felújítását a Kuti és Fia Kft. végzi. A lift az idei év második felére készül el, a Ruttner-ház felújítása 2023 januárjára fejeződik be.